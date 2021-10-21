https://ria.ru/20211021/krym-1755520651.html

В Крыму претензии Киева по судоходству в Черном море назвали неуместными

В Крыму претензии Киева по судоходству в Черном море назвали неуместными - РИА Новости, 21.10.2021

В Крыму претензии Киева по судоходству в Черном море назвали неуместными

Претензии киевской власти к России по судоходству в Черном и Азовском морях лживы, неуместны и надуманны и не имеют ничего общего с действительностью, заявил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:26

2021-10-21T09:26

2021-10-21T09:26

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владимир путин

владимир зеленский

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Претензии киевской власти к России по судоходству в Черном и Азовском морях лживы, неуместны и надуманны и не имеют ничего общего с действительностью, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Черное море и "украинский полуостров Крым" - это не собственность одного человека, а международно признанные территории и границы Украины. По его словам, возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества."У Зеленского, как и у многих других украинских политиков, свое абсолютно альтернативное восприятие реальности, не связанное с существующей действительностью. Претензии Киева насчет судоходства неуместны, надуманы и лживы", - сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, судоходство в российской акватории Черного и Азовского морей, а также Керченском проливе полностью подпадает под действие российских и международных нормативных актов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210708/provokatsiya-1740371574.html

https://ria.ru/20211019/pentagon-1755193252.html

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черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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