https://ria.ru/20211021/krizis-1755644910.html
Путин призвал не упускать возможности в период кризиса
Путин призвал не упускать возможности в период кризиса - РИА Новости, 21.10.2021
Путин призвал не упускать возможности в период кризиса
Человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:54
2021-10-21T17:54
2021-10-21T19:36
россия
общество
владимир путин
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."Тем более, что кризис, с которым мы имеем дело - концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать", - сказал Путин."Вопрос: в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20211021/putin-1755651742.html
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Путин о цивилизационном кризисе на Земле
Путин на форуме Валдай высказался о современном кризисе.
2021-10-21T17:54
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РИА Новости
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россия, общество, владимир путин
17:54 21.10.2021 (обновлено: 19:36 21.10.2021)
Путин призвал не упускать возможности в период кризиса
Путин призвал не упускать возможности в период кризиса