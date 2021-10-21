https://ria.ru/20211021/krizis-1755644910.html

Путин призвал не упускать возможности в период кризиса

Путин призвал не упускать возможности в период кризиса - РИА Новости, 21.10.2021

Путин призвал не упускать возможности в период кризиса

Человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:54

2021-10-21T17:54

2021-10-21T19:36

россия

общество

владимир путин

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."Тем более, что кризис, с которым мы имеем дело - концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать", - сказал Путин."Вопрос: в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20211021/putin-1755651742.html

россия

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Путин о цивилизационном кризисе на Земле Путин на форуме Валдай высказался о современном кризисе. 2021-10-21T17:54 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, общество, владимир путин