РПЦ готова к критике и не боится говорить о проблемах, заявил патриарх
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх московский и всея Руси Кирилл выступает в рамках IХ парламентских встреч в Государственной думе РФ
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) готова к критике своих решений и не боится разговора о своих проблемах, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
“Не могу обойти вниманием тему активизации в период самоизоляции любителей критики Церкви, особенно тех, кто призывает к реформированию и в каком-то смысле даже расшатыванию ее устоев. Мы не боимся разговора о текущих проблемах Церкви, но критика, превращенная в кликушество и даже в клоунаду обессмысливает любой диалог. В нашей церкви есть опыт продуктивной дискуссии в рамках деятельности Межсоборного присутствия... Священноначалие нашей Церкви, епископат нашей Церкви, наши замечательные сотрудники, которые участвуют в разработке документов, готовы к тому, чтобы результаты наших общих трудов гласно представлялись широкому кругу церковной общественности. И, уверен, все мы, все те, кто создает эти документы, готовы к обратной связи, в том числе к критическим замечаниям”, - сказал он на сетевой встрече с участниками IX Международного фестиваля православных СМИ “Вера и Слово”, собравшимися в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в четверг.
Патриарх отметил, что Межсоборное присутствие отказалось от первичной нацеленности на быструю разработку проектов, “поскольку никакой, даже самый выверенный и грамотный документ без широкого общецерковного обсуждения, начиная с ранних этапов, не будет иметь того результата, ради которого и создается”. Подобных Межсоборному присутствию органов, по мнению патриарха, в других православных церквах пока не наблюдается.
Межсоборное присутствие – совещательный орган, который помогает подготовить для утверждения высшей церковной властью решения, касающиеся церковной жизни. Задачей присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам. Его последнее на сегодняшний день пленарное заседание прошло в Москве 26-28 мая.
“Вера и слово”, крупнейший форум РПЦ на тему “Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации”, проходит 18-22 октября в подмосковном пансионате “Клязьма” с участием видных представителей духовенства, журналистов и экспертов в различных областях из России и Белоруссии, с Украины, из Греции, Черногории, Болгарии, Молдавии и других стран. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда ранее сообщил, что на фестиваль зарегистрировались 360 человек из разных стран. В фестивале участвуют представители 177 епархий РПЦ.