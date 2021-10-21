https://ria.ru/20211021/kritika-1755620971.html

РПЦ готова к критике и не боится говорить о проблемах, заявил патриарх

РПЦ готова к критике и не боится говорить о проблемах, заявил патриарх - РИА Новости, 21.10.2021

РПЦ готова к критике и не боится говорить о проблемах, заявил патриарх

Русская православная церковь (РПЦ) готова к критике своих решений и не боится разговора о своих проблемах, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:00

2021-10-21T18:00

2021-10-21T18:00

религия

белоруссия

молдавия

москва

русская православная церковь

владимир легойда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732755197_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_6de9a051532cf8a17f52c27435357b10.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) готова к критике своих решений и не боится разговора о своих проблемах, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.“Не могу обойти вниманием тему активизации в период самоизоляции любителей критики Церкви, особенно тех, кто призывает к реформированию и в каком-то смысле даже расшатыванию ее устоев. Мы не боимся разговора о текущих проблемах Церкви, но критика, превращенная в кликушество и даже в клоунаду обессмысливает любой диалог. В нашей церкви есть опыт продуктивной дискуссии в рамках деятельности Межсоборного присутствия... Священноначалие нашей Церкви, епископат нашей Церкви, наши замечательные сотрудники, которые участвуют в разработке документов, готовы к тому, чтобы результаты наших общих трудов гласно представлялись широкому кругу церковной общественности. И, уверен, все мы, все те, кто создает эти документы, готовы к обратной связи, в том числе к критическим замечаниям”, - сказал он на сетевой встрече с участниками IX Международного фестиваля православных СМИ “Вера и Слово”, собравшимися в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в четверг.Патриарх отметил, что Межсоборное присутствие отказалось от первичной нацеленности на быструю разработку проектов, “поскольку никакой, даже самый выверенный и грамотный документ без широкого общецерковного обсуждения, начиная с ранних этапов, не будет иметь того результата, ради которого и создается”. Подобных Межсоборному присутствию органов, по мнению патриарха, в других православных церквах пока не наблюдается.Межсоборное присутствие – совещательный орган, который помогает подготовить для утверждения высшей церковной властью решения, касающиеся церковной жизни. Задачей присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам. Его последнее на сегодняшний день пленарное заседание прошло в Москве 26-28 мая.“Вера и слово”, крупнейший форум РПЦ на тему “Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации”, проходит 18-22 октября в подмосковном пансионате “Клязьма” с участием видных представителей духовенства, журналистов и экспертов в различных областях из России и Белоруссии, с Украины, из Греции, Черногории, Болгарии, Молдавии и других стран. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда ранее сообщил, что на фестиваль зарегистрировались 360 человек из разных стран. В фестивале участвуют представители 177 епархий РПЦ.

https://ria.ru/20210907/prizyv-1749037501.html

https://ria.ru/20211021/tsifra-1755619235.html

белоруссия

молдавия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, молдавия, москва, русская православная церковь, владимир легойда