Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/kriptovalyuta-1755546773.html
Дерипаска призвал ЦБ заняться криптовалютой
Дерипаска призвал ЦБ заняться криптовалютой - РИА Новости, 21.10.2021
Дерипаска призвал ЦБ заняться криптовалютой
Бизнесмен Олег Дерипаска призвал Банк России заняться развитием криптовалют в стране, чтобы "не стать полигоном для их испытания со стороны более... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:56
2021-10-21T11:56
экономика
технологии
сша
олег дерипаска
центральный банк рф (цб рф)
биткоин
россия
криптовалюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска призвал Банк России заняться развитием криптовалют в стране, чтобы "не стать полигоном для их испытания со стороны более предусмотрительного противника"."Пора уже открыть глаза и заняться криптовалютой всерьез. Пока наш ЦБ инфантильно закрывает глаза на растущий рынок криптовалют, Минфин США инвестирует в развитие именно в этом направлении. За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифровые платежи способны не только свести на нет эффективность всего механизма экономических санкций, на который власти делают ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом", - призвал бизнесмен в своем Telegram-канале.Он отметил, что Минфин США инвестирует в развитие этого направления, поскольку видит в неконтролируемом государством развитии рынка криптовалют угрозу дефолта по госдолгу."В стареющем американском истеблишменте желающих повоевать еще достаточно, и оружие экономического поражения затачивается с новой силой. Или мы так и хотим остаться полигоном для его испытания со стороны более предусмотрительного противника?", - добавил Дерипаска.Банк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.Комиссия по ценным бумагам США в среду впервые позволила торговлю биржевому фонду фьючерсов (ETF) на биткоин. На этом фоне стоимость монеты выросла более чем на 4% и установила новый исторический максимум - 66,1 тысяча долларов.
https://ria.ru/20211006/bitkoin-1753328550.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/bitkoin-1750614129.html
https://ria.ru/20180305/1515750295.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_f38fdd2b6287e4d8dfa68a73985ea2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, сша, олег дерипаска, центральный банк рф (цб рф), биткоин, россия, криптовалюта
11:56 21.10.2021
 
Дерипаска призвал ЦБ заняться криптовалютой

Бизнесмен Дерипаска призвал Банк России заняться развитием криптовалют в стране

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска призвал Банк России заняться развитием криптовалют в стране, чтобы "не стать полигоном для их испытания со стороны более предусмотрительного противника".
"Пора уже открыть глаза и заняться криптовалютой всерьез. Пока наш ЦБ инфантильно закрывает глаза на растущий рынок криптовалют, Минфин США инвестирует в развитие именно в этом направлении. За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифровые платежи способны не только свести на нет эффективность всего механизма экономических санкций, на который власти делают ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом", - призвал бизнесмен в своем Telegram-канале.
Пункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 14:12
Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина
Он отметил, что Минфин США инвестирует в развитие этого направления, поскольку видит в неконтролируемом государством развитии рынка криптовалют угрозу дефолта по госдолгу.
"В стареющем американском истеблишменте желающих повоевать еще достаточно, и оружие экономического поражения затачивается с новой силой. Или мы так и хотим остаться полигоном для его испытания со стороны более предусмотрительного противника?", - добавил Дерипаска.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 20:47Авторы
Майнинг биткоинов – дело не только прибыльное, но и мусорное
Банк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.
Комиссия по ценным бумагам США в среду впервые позволила торговлю биржевому фонду фьючерсов (ETF) на биткоин. На этом фоне стоимость монеты выросла более чем на 4% и установила новый исторический максимум - 66,1 тысяча долларов.
Блокчейн и биткоин
5 марта 2018, 12:26Инфографика
Блокчейн и биткоинЧто такое биткоин, блокчейн, криптовалюта и майнинг — в инфографике ria.ru
 
ЭкономикаТехнологииСШАОлег ДерипаскаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БиткоинРоссияКриптовалюта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:48В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев
12:48Кулеба заявил, что Европа будет неполноценной без Украины
12:46Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим
12:45В Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 лет
12:42Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
12:41В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
12:41Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
12:40Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
12:39В Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощь
12:36В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
12:36В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине
12:34Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
12:33Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
12:32СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка
12:29Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
12:27В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг
12:27Использование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательным
12:26С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодов
12:26Аптеки в Москве будут работать в нерабочие дни
12:26Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
Лента новостейМолния
В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеевКулеба заявил, что Европа будет неполноценной без УкраиныВолодин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режимВ Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 летОснователь Group-IB не признал вину в госизменеВ Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людейПесков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированиемРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дниВ Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощьВ Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноябряВ Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по УкраинеДелегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской областиСК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода ДонецкаСобянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающимВ Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслугИспользование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательнымС 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодовАптеки в Москве будут работать в нерабочие дниМосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова