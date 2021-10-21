https://ria.ru/20211021/kriptovalyuta-1755546773.html

Дерипаска призвал ЦБ заняться криптовалютой

Дерипаска призвал ЦБ заняться криптовалютой - РИА Новости, 21.10.2021

Дерипаска призвал ЦБ заняться криптовалютой

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал Банк России заняться развитием криптовалют в стране, чтобы "не стать полигоном для их испытания со стороны более... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:56

2021-10-21T11:56

2021-10-21T11:56

экономика

технологии

сша

олег дерипаска

центральный банк рф (цб рф)

биткоин

россия

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска призвал Банк России заняться развитием криптовалют в стране, чтобы "не стать полигоном для их испытания со стороны более предусмотрительного противника"."Пора уже открыть глаза и заняться криптовалютой всерьез. Пока наш ЦБ инфантильно закрывает глаза на растущий рынок криптовалют, Минфин США инвестирует в развитие именно в этом направлении. За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифровые платежи способны не только свести на нет эффективность всего механизма экономических санкций, на который власти делают ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом", - призвал бизнесмен в своем Telegram-канале.Он отметил, что Минфин США инвестирует в развитие этого направления, поскольку видит в неконтролируемом государством развитии рынка криптовалют угрозу дефолта по госдолгу."В стареющем американском истеблишменте желающих повоевать еще достаточно, и оружие экономического поражения затачивается с новой силой. Или мы так и хотим остаться полигоном для его испытания со стороны более предусмотрительного противника?", - добавил Дерипаска.Банк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.Комиссия по ценным бумагам США в среду впервые позволила торговлю биржевому фонду фьючерсов (ETF) на биткоин. На этом фоне стоимость монеты выросла более чем на 4% и установила новый исторический максимум - 66,1 тысяча долларов.

https://ria.ru/20211006/bitkoin-1753328550.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/bitkoin-1750614129.html

https://ria.ru/20180305/1515750295.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, сша, олег дерипаска, центральный банк рф (цб рф), биткоин, россия, криптовалюта