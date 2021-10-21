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В Красноярске разберутся в инциденте с увязшим в грязи подростком
В Красноярске разберутся в инциденте с увязшим в грязи подростком - РИА Новости, 21.10.2021
В Красноярске разберутся в инциденте с увязшим в грязи подростком
В компании "Краском" проводят внутреннее расследование инцидента, когда подросток увяз в грязи на месте проведения земляных работ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:37
2021-10-21T11:37
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. В компании "Краском" проводят внутреннее расследование инцидента, когда подросток увяз в грязи на месте проведения земляных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, где подросток стоит почти по пояс в жидкой грязи на месте проведения земляных работ в одном из дворов Красноярска. Ему пытаются помочь другие дети и подошедший взрослый. Они протягивают ему палки и руки, пытаясь освободить. Автор видео за кадром сообщает, что работы проводили коммунальщики и подростки решили пройти по этому месту."Красноярский водоканал проводит внутреннее расследование по факту инцидента на улице Партизанской, где молодой человек завяз в грязи, пытаясь пройти по свежевскопанной земле. Сейчас мы повторно огородили место работ сигнальной лентой, сделаем дополнительную подсыпку. Просим жителей не заходить за сигнальную ленту", - говорится в ответе компании.
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происшествия, красноярск
11:37 21.10.2021
 
В Красноярске разберутся в инциденте с увязшим в грязи подростком

Красноярские коммунальщики разберутся в инциденте с увязшим по пояс в грязи подростком

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района.
Вид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района. - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. В компании "Краском" проводят внутреннее расследование инцидента, когда подросток увяз в грязи на месте проведения земляных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, где подросток стоит почти по пояс в жидкой грязи на месте проведения земляных работ в одном из дворов Красноярска. Ему пытаются помочь другие дети и подошедший взрослый. Они протягивают ему палки и руки, пытаясь освободить. Автор видео за кадром сообщает, что работы проводили коммунальщики и подростки решили пройти по этому месту.
"Красноярский водоканал проводит внутреннее расследование по факту инцидента на улице Партизанской, где молодой человек завяз в грязи, пытаясь пройти по свежевскопанной земле. Сейчас мы повторно огородили место работ сигнальной лентой, сделаем дополнительную подсыпку. Просим жителей не заходить за сигнальную ленту", - говорится в ответе компании.
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