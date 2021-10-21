https://ria.ru/20211021/krasnoyarsk-1755543087.html

В Красноярске разберутся в инциденте с увязшим в грязи подростком

В Красноярске разберутся в инциденте с увязшим в грязи подростком - РИА Новости, 21.10.2021

В Красноярске разберутся в инциденте с увязшим в грязи подростком

В компании "Краском" проводят внутреннее расследование инцидента, когда подросток увяз в грязи на месте проведения земляных работ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:37

2021-10-21T11:37

2021-10-21T11:37

происшествия

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885566_0:0:3246:1825_1920x0_80_0_0_ec099afae947ef8713ae2b57ba0c17c3.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. В компании "Краском" проводят внутреннее расследование инцидента, когда подросток увяз в грязи на месте проведения земляных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, где подросток стоит почти по пояс в жидкой грязи на месте проведения земляных работ в одном из дворов Красноярска. Ему пытаются помочь другие дети и подошедший взрослый. Они протягивают ему палки и руки, пытаясь освободить. Автор видео за кадром сообщает, что работы проводили коммунальщики и подростки решили пройти по этому месту."Красноярский водоканал проводит внутреннее расследование по факту инцидента на улице Партизанской, где молодой человек завяз в грязи, пытаясь пройти по свежевскопанной земле. Сейчас мы повторно огородили место работ сигнальной лентой, сделаем дополнительную подсыпку. Просим жителей не заходить за сигнальную ленту", - говорится в ответе компании.

https://realty.ria.ru/20210909/tekhnologii-1749317112.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск