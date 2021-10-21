https://ria.ru/20211021/kovid-1755635541.html

Ученые обнаружили сезонность в распространении COVID-19

Ученые обнаружили сезонность в распространении COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

Ученые обнаружили сезонность в распространении COVID-19

Испанские ученые выяснили, что коронавирус, так же как и вирус гриппа, реагирует на изменения температуры и влажности. Отсюда авторы делают вывод о том, что... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:00

2021-10-21T18:00

2021-10-21T18:22

наука

испания

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Испанские ученые выяснили, что коронавирус, так же как и вирус гриппа, реагирует на изменения температуры и влажности. Отсюда авторы делают вывод о том, что COVID-19 со временем, скорее всего, станет регулярной сезонной инфекцией, которая замирает летом и активизируется с приходом осени. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Computational Science.Ключевой вопрос, который интересует эпидемиологов с самого начала пандемии, — станет ли COVID-19 в дальнейшем вести себя как сезонная инфекция или будет одинаково активным в любое время года. Исследователи из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) попытались ответить на этот вопрос, изучив с помощью цифрового моделирования связь между климатом и заболеваемостью COVID-19 в разных географических точках."Вопрос о том, является ли COVID-19 настоящим сезонным заболеванием, становится центральным, так как это имеет важнейшее значение для определения эффективных мер вмешательства", — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования Ксавьера Родо (Xavier Rodó), директора программы "Климат и здоровье" ISGlobal.Авторы проанализировали связь темпов распространения SARS-CoV-2 в 162 странах на начальной стадии пандемии и установили, что более высокие скорости передачи вируса в глобальном масштабе были связаны с более низкими температурами и влажностью, а по мере повышения температуры и влажности волны эпидемии ослабевали.Исследователи отмечают, что данный вывод верен для первой и третьей волн пандемии, однако во время второй волны, которая пришлась на летнее время, выявленная закономерность во всех странах нарушилась."Это можно объяснить несколькими факторами, в том числе массовыми скоплениями молодежи, туризмом и кондиционированием воздуха", — объясняет первый автор статьи Алехандро Фонтал (Alejandro Fontal).Результаты исследования также подтверждают значительный вклад передачи коронавируса по воздуху, характер которой также меняется с сезонностью — в условиях низкой влажности уменьшается размер частиц аэрозолей и из-за этого передача вирусов воздушным путем усиливается."Эта связь требует акцента на улучшении гигиены воздуха в помещениях за счет вентиляции, чтобы сократить время нахождения взвешенных частиц аэрозолей в воздухе", — говорит Родо.Исследователи установили связь между количеством заболевших и важнейшими климатическими параметрами — температурой и влажностью — не только на уровне сезонов, но и для более коротких временных окон, а также в разных пространственных масштабах — от целых стран и регионов до отдельных провинций, таких как Ломбардия, Тюрингия и Каталония, и даже до уровня города — на примере Барселоны.Ученые отмечают, что в целом их результаты указывают на то, что COVID-19 обладает всеми характерными чертами сезонных инфекций, таких как грипп или другие, менее опасные виды коронавирусов.

https://ria.ru/20211021/kovid-1755562575.html

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, здоровье, математика, биология, коронавирус covid-19