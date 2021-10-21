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Ученые обнаружили сезонность в распространении COVID-19
Ученые обнаружили сезонность в распространении COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Ученые обнаружили сезонность в распространении COVID-19
Испанские ученые выяснили, что коронавирус, так же как и вирус гриппа, реагирует на изменения температуры и влажности. Отсюда авторы делают вывод о том, что... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:00
2021-10-21T18:00
2021-10-21T18:22
наука
испания
здоровье
математика
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Испанские ученые выяснили, что коронавирус, так же как и вирус гриппа, реагирует на изменения температуры и влажности. Отсюда авторы делают вывод о том, что COVID-19 со временем, скорее всего, станет регулярной сезонной инфекцией, которая замирает летом и активизируется с приходом осени. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Computational Science.Ключевой вопрос, который интересует эпидемиологов с самого начала пандемии, — станет ли COVID-19 в дальнейшем вести себя как сезонная инфекция или будет одинаково активным в любое время года. Исследователи из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) попытались ответить на этот вопрос, изучив с помощью цифрового моделирования связь между климатом и заболеваемостью COVID-19 в разных географических точках."Вопрос о том, является ли COVID-19 настоящим сезонным заболеванием, становится центральным, так как это имеет важнейшее значение для определения эффективных мер вмешательства", — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования Ксавьера Родо (Xavier Rodó), директора программы "Климат и здоровье" ISGlobal.Авторы проанализировали связь темпов распространения SARS-CoV-2 в 162 странах на начальной стадии пандемии и установили, что более высокие скорости передачи вируса в глобальном масштабе были связаны с более низкими температурами и влажностью, а по мере повышения температуры и влажности волны эпидемии ослабевали.Исследователи отмечают, что данный вывод верен для первой и третьей волн пандемии, однако во время второй волны, которая пришлась на летнее время, выявленная закономерность во всех странах нарушилась."Это можно объяснить несколькими факторами, в том числе массовыми скоплениями молодежи, туризмом и кондиционированием воздуха", — объясняет первый автор статьи Алехандро Фонтал (Alejandro Fontal).Результаты исследования также подтверждают значительный вклад передачи коронавируса по воздуху, характер которой также меняется с сезонностью — в условиях низкой влажности уменьшается размер частиц аэрозолей и из-за этого передача вирусов воздушным путем усиливается."Эта связь требует акцента на улучшении гигиены воздуха в помещениях за счет вентиляции, чтобы сократить время нахождения взвешенных частиц аэрозолей в воздухе", — говорит Родо.Исследователи установили связь между количеством заболевших и важнейшими климатическими параметрами — температурой и влажностью — не только на уровне сезонов, но и для более коротких временных окон, а также в разных пространственных масштабах — от целых стран и регионов до отдельных провинций, таких как Ломбардия, Тюрингия и Каталония, и даже до уровня города — на примере Барселоны.Ученые отмечают, что в целом их результаты указывают на то, что COVID-19 обладает всеми характерными чертами сезонных инфекций, таких как грипп или другие, менее опасные виды коронавирусов.
https://ria.ru/20211021/kovid-1755562575.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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испания, здоровье, математика, биология, коронавирус covid-19
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Испанские ученые выяснили, что коронавирус, так же как и вирус гриппа, реагирует на изменения температуры и влажности. Отсюда авторы делают вывод о том, что COVID-19 со временем, скорее всего, станет регулярной сезонной инфекцией, которая замирает летом и активизируется с приходом осени. Результаты исследования опубликованы
в журнале Nature Computational Science.
Ключевой вопрос, который интересует эпидемиологов с самого начала пандемии, — станет ли COVID-19 в дальнейшем вести себя как сезонная инфекция или будет одинаково активным в любое время года. Исследователи из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) попытались ответить на этот вопрос, изучив с помощью цифрового моделирования связь между климатом и заболеваемостью COVID-19 в разных географических точках.
"Вопрос о том, является ли COVID-19 настоящим сезонным заболеванием, становится центральным, так как это имеет важнейшее значение для определения эффективных мер вмешательства", — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования Ксавьера Родо (Xavier Rodó), директора программы "Климат и здоровье" ISGlobal.
Авторы проанализировали связь темпов распространения SARS-CoV-2 в 162 странах на начальной стадии пандемии и установили, что более высокие скорости передачи вируса в глобальном масштабе были связаны с более низкими температурами и влажностью, а по мере повышения температуры и влажности волны эпидемии ослабевали.
Исследователи отмечают, что данный вывод верен для первой и третьей волн пандемии, однако во время второй волны, которая пришлась на летнее время, выявленная закономерность во всех странах нарушилась.
"Это можно объяснить несколькими факторами, в том числе массовыми скоплениями молодежи, туризмом и кондиционированием воздуха", — объясняет первый автор статьи Алехандро Фонтал (Alejandro Fontal).
Результаты исследования также подтверждают значительный вклад передачи коронавируса по воздуху, характер которой также меняется с сезонностью — в условиях низкой влажности уменьшается размер частиц аэрозолей и из-за этого передача вирусов воздушным путем усиливается.
"Эта связь требует акцента на улучшении гигиены воздуха в помещениях за счет вентиляции, чтобы сократить время нахождения взвешенных частиц аэрозолей в воздухе", — говорит Родо.
Исследователи установили связь между количеством заболевших и важнейшими климатическими параметрами — температурой и влажностью — не только на уровне сезонов, но и для более коротких временных окон, а также в разных пространственных масштабах — от целых стран и регионов до отдельных провинций, таких как Ломбардия
, Тюрингия
и Каталония
, и даже до уровня города — на примере Барселоны.
Ученые отмечают, что в целом их результаты указывают на то, что COVID-19 обладает всеми характерными чертами сезонных инфекций, таких как грипп или другие, менее опасные виды коронавирусов.