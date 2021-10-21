Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211021/kovid-1755562575.html
Депздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в Москве
Депздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в Москве - РИА Новости, 21.10.2021
Депздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в Москве
В последнее время в Москве отмечается рост заболеваемостью COVID-19 среди детей школьного возраста, детей первого года жизни, а также новорожденных, сообщили... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:53
2021-10-21T12:53
наука
москва
здоровье - общество
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755564121_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbb6659410cf3d0689785db1f8285a33.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В последнее время в Москве отмечается рост заболеваемостью COVID-19 среди детей школьного возраста, детей первого года жизни, а также новорожденных, сообщили РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения. За последний месяц в городе заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и тенденция роста усиливается от недели к неделе.Всего с начала пандемии в Москве заболели COVID-19 более 180 тысяч детей. Их лечение проходит как в домашних условиях под наблюдением врачей детской поликлиники, так и в стационаре. Среди всех зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции у детей в стационары города Москвы госпитализировали не более трех процентов маленьких пациентов. В столице организованы специализированные больницы для лечения детей с COVID-19, в том числе отделения реанимации.По информации Депздрава Москвы, коронавирусная инфекция у детей в некоторых случаях протекает также тяжело, как и у взрослых, в первую очередь при наличии у них сопутствующих заболеваний.В данный момент проходит клинические исследования вариант вакцины "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет. Они начались только после подтверждения данных об эффективности, иммуногенности и безопасности вакцины у взрослых. Участие в исследованиях добровольно. Кроме того, родители подписывают согласие на участие ребенка, и только после этого он проходит обследования.Клинические исследования для детей от 12 до 17 лет одобрены Минздравом РФ и Московским городским независимым этическим комитетом. Для наблюдения за ходом исследования, в котором участвуют 100 добровольцев, сформирован специальный независимый комитет по мониторингу данных. В состав комитета вошли ведущие ученые-педиатры нашей страны.Клинические исследования включают первую и вторую фазы, которые стартовали в начале июля и будут длиться год, в течение которого врачи будут пристально наблюдать за состоянием здоровья детей. В Европе подобные исследования начали еще год назад, параллельно с проведением исследования среди взрослого населения.
https://ria.ru/20211020/kovid-1755279609.html
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755564121_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb71abf2c514d89364dd684b0be8112d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:53 21.10.2021
 

Депздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛечение детей с COVID-19 в ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Лечение детей с COVID-19 в ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В последнее время в Москве отмечается рост заболеваемостью COVID-19 среди детей школьного возраста, детей первого года жизни, а также новорожденных, сообщили РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения. За последний месяц в городе заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и тенденция роста усиливается от недели к неделе.
Всего с начала пандемии в Москве заболели COVID-19 более 180 тысяч детей. Их лечение проходит как в домашних условиях под наблюдением врачей детской поликлиники, так и в стационаре. Среди всех зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции у детей в стационары города Москвы госпитализировали не более трех процентов маленьких пациентов. В столице организованы специализированные больницы для лечения детей с COVID-19, в том числе отделения реанимации.
По информации Депздрава Москвы, коронавирусная инфекция у детей в некоторых случаях протекает также тяжело, как и у взрослых, в первую очередь при наличии у них сопутствующих заболеваний.
Врачи с пациентом в НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 08:00Наука
"Рекордная заполняемость". Эксперты — о причинах всплеска COVID-19 у детей
В данный момент проходит клинические исследования вариант вакцины "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет. Они начались только после подтверждения данных об эффективности, иммуногенности и безопасности вакцины у взрослых. Участие в исследованиях добровольно. Кроме того, родители подписывают согласие на участие ребенка, и только после этого он проходит обследования.
Клинические исследования для детей от 12 до 17 лет одобрены Минздравом РФ и Московским городским независимым этическим комитетом. Для наблюдения за ходом исследования, в котором участвуют 100 добровольцев, сформирован специальный независимый комитет по мониторингу данных. В состав комитета вошли ведущие ученые-педиатры нашей страны.
Клинические исследования включают первую и вторую фазы, которые стартовали в начале июля и будут длиться год, в течение которого врачи будут пристально наблюдать за состоянием здоровья детей. В Европе подобные исследования начали еще год назад, параллельно с проведением исследования среди взрослого населения.
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 13:07Распространение коронавируса
Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию
 
НаукаМоскваЗдоровье - ОбществоЗдоровьеКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы рака