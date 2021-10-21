https://ria.ru/20211021/kovid-1755562575.html

Депздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в Москве

Депздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в Москве - РИА Новости, 21.10.2021

Депздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в Москве

В последнее время в Москве отмечается рост заболеваемостью COVID-19 среди детей школьного возраста, детей первого года жизни, а также новорожденных, сообщили... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:53

2021-10-21T12:53

2021-10-21T12:53

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В последнее время в Москве отмечается рост заболеваемостью COVID-19 среди детей школьного возраста, детей первого года жизни, а также новорожденных, сообщили РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения. За последний месяц в городе заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и тенденция роста усиливается от недели к неделе.Всего с начала пандемии в Москве заболели COVID-19 более 180 тысяч детей. Их лечение проходит как в домашних условиях под наблюдением врачей детской поликлиники, так и в стационаре. Среди всех зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции у детей в стационары города Москвы госпитализировали не более трех процентов маленьких пациентов. В столице организованы специализированные больницы для лечения детей с COVID-19, в том числе отделения реанимации.По информации Депздрава Москвы, коронавирусная инфекция у детей в некоторых случаях протекает также тяжело, как и у взрослых, в первую очередь при наличии у них сопутствующих заболеваний.В данный момент проходит клинические исследования вариант вакцины "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет. Они начались только после подтверждения данных об эффективности, иммуногенности и безопасности вакцины у взрослых. Участие в исследованиях добровольно. Кроме того, родители подписывают согласие на участие ребенка, и только после этого он проходит обследования.Клинические исследования для детей от 12 до 17 лет одобрены Минздравом РФ и Московским городским независимым этическим комитетом. Для наблюдения за ходом исследования, в котором участвуют 100 добровольцев, сформирован специальный независимый комитет по мониторингу данных. В состав комитета вошли ведущие ученые-педиатры нашей страны.Клинические исследования включают первую и вторую фазы, которые стартовали в начале июля и будут длиться год, в течение которого врачи будут пристально наблюдать за состоянием здоровья детей. В Европе подобные исследования начали еще год назад, параллельно с проведением исследования среди взрослого населения.

https://ria.ru/20211020/kovid-1755279609.html

https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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