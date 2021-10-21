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"Мы будем в котле". Генерал предупредил украинскую армию о катастрофе

Генерал СБУ предупредил о новом котле для украинской армии - РИА Новости, 21.10.2021

"Мы будем в котле". Генерал предупредил украинскую армию о катастрофе

Бывший глава СБУ генерал Игорь Смешко в эфире телеканала "Апостроф" рассказал о новом котле для украинской армии в случае потенциального конфликта с Россией. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:50

2021-10-21T15:50

2021-10-21T16:58

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший глава СБУ генерал Игорь Смешко в эфире телеканала "Апостроф" рассказал о новом котле для украинской армии в случае потенциального конфликта с Россией.По его словам, в случае активной фазы боевых действий российские вооруженные силы нанесут удары с севера и юга и возьмут ВСУ в котел. При этом у Киева нет ни одного современного средства для завоевания превосходства в воздухе, напомнил Смешко. Практически все вооружение на балансе украинской армии — это продукция стран бывшего СССР, которая не является военной тайной для русских, отметил он.Генерал добавил, что в предполагаемом конфликте Россия может применить Воздушно-космические силы. Благодаря крылатым ракетам и сверхзвуковым стратегическим бомбардировщикам Ту-160 она поразит цели, не заходя в воздушное пространство Украины, подытожил экс-глава СБУ.В Москве неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении других государств. При этом украинские политики нередко выступают с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а бывший парламентарий Татьяна Черновол призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.

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в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, россия