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Америку предупредили о наступлении настоящего кошмара

Экономист предупредил США о наступлении настоящего кошмара - РИА Новости, 21.10.2021

Америку предупредили о наступлении настоящего кошмара

Экономист Крис Эдвардс спрогнозировал "настоящий долговой кошмар" для будущих поколений американцев. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:45

2021-10-21T17:45

2021-10-21T19:16

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Экономист Крис Эдвардс спрогнозировал "настоящий долговой кошмар" для будущих поколений американцев. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.Специалист напомнил о том, что федеральное правительство США стремительно наращивает расходы, которые превышают налоговые поступления в бюджет.По мере роста экономики руководство страны должно погашать образовавшийся долг, но только в этом году Соединенные Штаты потратят на три триллиона долларов больше, чем заработают, пишет Эдвард.По его мнению, федеральные политики становятся все более безответственными: они не формировали сбалансированный бюджет с 2001 года. Для примера, с 1791-го по 1929-й государственные деятели в США ограничивали расходы государства и тратили в соответствии с его доходами, уточнил автор. При этом закон не требовал от них действовать таким образом, они сами поступали разумно, подчеркнул Эдвард.Сейчас демократы и республиканцы вступили в борьбу за право обвинить друг друга в превышении лимита долга, установленного на уровне 28 триллионов долларов. Однако обе партии одинаково несут ответственность за гору образовавшихся финансовых обязательств, подытожил экономист.

https://ria.ru/20210808/krakh-1744939839.html

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экономика, сша, конгресс сша, нэнси пелоси