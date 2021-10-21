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Америку предупредили о наступлении настоящего кошмара
Экономист предупредил США о наступлении настоящего кошмара - РИА Новости, 21.10.2021
Америку предупредили о наступлении настоящего кошмара
Экономист Крис Эдвардс спрогнозировал "настоящий долговой кошмар" для будущих поколений американцев. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:45
2021-10-21T19:16
экономика
сша
конгресс сша
нэнси пелоси
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Экономист Крис Эдвардс спрогнозировал "настоящий долговой кошмар" для будущих поколений американцев. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.Специалист напомнил о том, что федеральное правительство США стремительно наращивает расходы, которые превышают налоговые поступления в бюджет.По мере роста экономики руководство страны должно погашать образовавшийся долг, но только в этом году Соединенные Штаты потратят на три триллиона долларов больше, чем заработают, пишет Эдвард.По его мнению, федеральные политики становятся все более безответственными: они не формировали сбалансированный бюджет с 2001 года. Для примера, с 1791-го по 1929-й государственные деятели в США ограничивали расходы государства и тратили в соответствии с его доходами, уточнил автор. При этом закон не требовал от них действовать таким образом, они сами поступали разумно, подчеркнул Эдвард.Сейчас демократы и республиканцы вступили в борьбу за право обвинить друг друга в превышении лимита долга, установленного на уровне 28 триллионов долларов. Однако обе партии одинаково несут ответственность за гору образовавшихся финансовых обязательств, подытожил экономист.
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экономика, сша, конгресс сша, нэнси пелоси
17:45 21.10.2021 (обновлено: 19:16 21.10.2021)
 
Экономист предупредил США о наступлении настоящего кошмара

Экономист Эдвардс предупредил США о наступлении настоящего кошмара

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Экономист Крис Эдвардс спрогнозировал "настоящий долговой кошмар" для будущих поколений американцев. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
Специалист напомнил о том, что федеральное правительство США стремительно наращивает расходы, которые превышают налоговые поступления в бюджет.
По мере роста экономики руководство страны должно погашать образовавшийся долг, но только в этом году Соединенные Штаты потратят на три триллиона долларов больше, чем заработают, пишет Эдвард.

"Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси утверждает, что эти расходы делаются "для детей", однако увеличение долга работает прямо против них и ухудшит качество их жизни", — отметил экономист.

По его мнению, федеральные политики становятся все более безответственными: они не формировали сбалансированный бюджет с 2001 года. Для примера, с 1791-го по 1929-й государственные деятели в США ограничивали расходы государства и тратили в соответствии с его доходами, уточнил автор. При этом закон не требовал от них действовать таким образом, они сами поступали разумно, подчеркнул Эдвард.
Сейчас демократы и республиканцы вступили в борьбу за право обвинить друг друга в превышении лимита долга, установленного на уровне 28 триллионов долларов. Однако обе партии одинаково несут ответственность за гору образовавшихся финансовых обязательств, подытожил экономист.
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