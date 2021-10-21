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В Тверской области введут QR-коды для посещения крупных ТЦ и кинотеатров

В Тверской области введут QR-коды для посещения крупных ТЦ и кинотеатров - РИА Новости, 21.10.2021

В Тверской области введут QR-коды для посещения крупных ТЦ и кинотеатров

QR-коды введут в Тверской области с понедельника для посещения крупных торговых центров и кинотеатров, сообщил губернатор Игорь Руденя. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:07

2021-10-21T22:07

2021-10-21T22:07

распространение коронавируса

общество

тверская область

коронавирус covid-19

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РЯЗАНЬ, 21 окт — РИА Новости. QR-коды введут в Тверской области с понедельника для посещения крупных торговых центров и кинотеатров, сообщил губернатор Игорь Руденя.Он предположил, что жители Московской агломерации в объявленные каникулы поедут в том числе в Тверскую область."Поэтому мы обращаемся ко всем руководителям средних, малых предприятий - обязательно соблюдать масочный режим. Тогда, мы полагаем, у нас будет возможность избежать жестких мер по ограничению и закрытию экономики", — добавил губернатор.Он также отметил важность соблюдения социальной дистанции и других профилактических мер на предприятиях общественного питания.Руденя подчеркнул, что в регионе начинается "месячник по контролю за ношением масок"."Это означает, что в общественном транспорте, помещениях, музеях, магазинах, торговых центрах все посетители, сотрудники, администраторы должны носить маски", — сказал губернатор.

https://ria.ru/20211021/mariy-1755700830.html

тверская область

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общество, тверская область, коронавирус covid-19