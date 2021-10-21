https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755637021.html

От коронавируса умерли более ста тысяч медиков, заявил глава ВОЗ

От коронавируса умерли более ста тысяч медиков, заявил глава ВОЗ - РИА Новости, 21.10.2021

От коронавируса умерли более ста тысяч медиков, заявил глава ВОЗ

Более 100 тысяч медиков скончались от коронавируса с января 2020 года по май текущего, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:25

2021-10-21T17:25

2021-10-21T17:28

распространение коронавируса

в мире

африка

воз

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

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ЦЮРИХ, 21 окт - РИА Новости. Более 100 тысяч медиков скончались от коронавируса с января 2020 года по май текущего, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Он пояснил, что ВОЗ и партнеры организации опубликовали совместный доклад, в котором в том числе содержится призыв усилить защиту врачей от коронавируса."Согласно новому рабочему документу ВОЗ, 115 тысяч медицинских работников могли умереть от COVID-19 в период с января 2020 года по май этого года. Вот почему важно, чтобы медицинские работники были вакцинированы в приоритетном порядке", - сказал глава ВОЗ на брифинге.По его словам, данные из 119 стран показывают, что в среднем двое из пяти медицинских работников в мире полностью вакцинированы. "Но, конечно, за этим средним значением скрываются огромные различия между регионами и экономическими группами", - подчеркнул он.По данным главы ВОЗ, в Африке уровень вакцинации медиков крайне низок, в то время как в большинстве стран с высоким уровнем дохода более 80% медицинских работников полностью вакцинированы.

https://ria.ru/20211019/mutatsiya-1755255938.html

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в мире, африка, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19