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От коронавируса умерли более ста тысяч медиков, заявил глава ВОЗ
От коронавируса умерли более ста тысяч медиков, заявил глава ВОЗ - РИА Новости, 21.10.2021
От коронавируса умерли более ста тысяч медиков, заявил глава ВОЗ
Более 100 тысяч медиков скончались от коронавируса с января 2020 года по май текущего, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:25
2021-10-21T17:25
2021-10-21T17:28
распространение коронавируса
в мире
африка
воз
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 21 окт - РИА Новости. Более 100 тысяч медиков скончались от коронавируса с января 2020 года по май текущего, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Он пояснил, что ВОЗ и партнеры организации опубликовали совместный доклад, в котором в том числе содержится призыв усилить защиту врачей от коронавируса."Согласно новому рабочему документу ВОЗ, 115 тысяч медицинских работников могли умереть от COVID-19 в период с января 2020 года по май этого года. Вот почему важно, чтобы медицинские работники были вакцинированы в приоритетном порядке", - сказал глава ВОЗ на брифинге.По его словам, данные из 119 стран показывают, что в среднем двое из пяти медицинских работников в мире полностью вакцинированы. "Но, конечно, за этим средним значением скрываются огромные различия между регионами и экономическими группами", - подчеркнул он.По данным главы ВОЗ, в Африке уровень вакцинации медиков крайне низок, в то время как в большинстве стран с высоким уровнем дохода более 80% медицинских работников полностью вакцинированы.
https://ria.ru/20211019/mutatsiya-1755255938.html
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в мире, африка, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
17:25 21.10.2021 (обновлено: 17:28 21.10.2021)
От коронавируса умерли более ста тысяч медиков, заявил глава ВОЗ
Глава ВОЗ Гебрейесус: с начала пандемии от коронавируса умерли более ста тысяч медиков