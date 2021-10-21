https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755559466.html

В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021

В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

Нерабочие дни в Подмосковье устанавливаются с 28 октября по 7 ноября включительно в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщается в телеграм- канале губернатора РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:36

2021-10-21T12:36

2021-10-21T16:42

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Нерабочие дни в Подмосковье устанавливаются с 28 октября по 7 ноября включительно в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщается в телеграм- канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE"."Андрей Воробьев подписал постановление, вводящее на территории МО ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом. В Подмосковье: С 28.10.2021 по 07.11.2021 в Московской области устанавливаются нерабочие дни", - говорится в сообщении. В регионе прекратится оказание услуг, которые требуют очного посещения в МФЦ, загсах, миграционных центрах за исключением предоставления государственных услуг по: 1) государственной регистрации рождения при организации ее предоставления в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Московской области, оказывающих медицинские услуги по родовспоможению и в послеродовой период; 2) государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно); 3) государственной регистрации брака, если дата государственной регистрации назначена в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) исключительно в неторжественной обстановке в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц, с соблюдением ограничений, установленных правовым актом Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области; 4) государственной регистрации смерти.При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 11 календарных дней, сказано в постановлении главы Подмосковья.В Telegram-канале губернатора говорится, что во время нерабочих дней приостанавливается: проведение массовых физкультурных, спортивных, культурных, выставочных, рекламных, зрелищных и иных подобных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ, ночных клубах, дискотеках, караоке, боулинге, картинге, выставочных залах библиотек и в иных подобных местах.Постановлением губернатора региона приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха. Исключением является обслуживание на вынос и доставка заказов, смогу работать рестораны в гостиницах, куда нет доступа посторонним, а также столовые компаний, куда могут попасть только сотрудники этих компаний.

https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755556598.html

https://ria.ru/20211021/shtamm-1755510771.html

https://ria.ru/20211021/udalenka-1755561997.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии