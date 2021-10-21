Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755559466.html
В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021
В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
Нерабочие дни в Подмосковье устанавливаются с 28 октября по 7 ноября включительно в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщается в телеграм- канале губернатора РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:36
2021-10-21T16:42
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569415807_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_d261c356edd5d6f61f2c95ce37c9b5d3.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Нерабочие дни в Подмосковье устанавливаются с 28 октября по 7 ноября включительно в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщается в телеграм- канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE"."Андрей Воробьев подписал постановление, вводящее на территории МО ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом. В Подмосковье: С 28.10.2021 по 07.11.2021 в Московской области устанавливаются нерабочие дни", - говорится в сообщении. В регионе прекратится оказание услуг, которые требуют очного посещения в МФЦ, загсах, миграционных центрах за исключением предоставления государственных услуг по: 1) государственной регистрации рождения при организации ее предоставления в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Московской области, оказывающих медицинские услуги по родовспоможению и в послеродовой период; 2) государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно); 3) государственной регистрации брака, если дата государственной регистрации назначена в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) исключительно в неторжественной обстановке в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц, с соблюдением ограничений, установленных правовым актом Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области; 4) государственной регистрации смерти.При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 11 календарных дней, сказано в постановлении главы Подмосковья.В Telegram-канале губернатора говорится, что во время нерабочих дней приостанавливается: проведение массовых физкультурных, спортивных, культурных, выставочных, рекламных, зрелищных и иных подобных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ, ночных клубах, дискотеках, караоке, боулинге, картинге, выставочных залах библиотек и в иных подобных местах.Постановлением губернатора региона приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха. Исключением является обслуживание на вынос и доставка заказов, смогу работать рестораны в гостиницах, куда нет доступа посторонним, а также столовые компаний, куда могут попасть только сотрудники этих компаний.
https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755556598.html
https://ria.ru/20211021/shtamm-1755510771.html
https://ria.ru/20211021/udalenka-1755561997.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569415807_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_e605961acd457c25700f3b4c34f5ab61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии
12:36 21.10.2021 (обновлено: 16:42 21.10.2021)
 
В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

Губернатор Воробьев установил в Подмосковье нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРекламный баннер в Щелково
Рекламный баннер в Щелково - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Нерабочие дни в Подмосковье устанавливаются с 28 октября по 7 ноября включительно в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщается в телеграм- канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE".
"Андрей Воробьев подписал постановление, вводящее на территории МО ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом. В Подмосковье: С 28.10.2021 по 07.11.2021 в Московской области устанавливаются нерабочие дни", - говорится в сообщении.
Дезинфекция вагонов Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 12:27Распространение коронавируса
В Москве ввели новые ограничения по коронавирусу
В регионе прекратится оказание услуг, которые требуют очного посещения в МФЦ, загсах, миграционных центрах за исключением предоставления государственных услуг по: 1) государственной регистрации рождения при организации ее предоставления в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Московской области, оказывающих медицинские услуги по родовспоможению и в послеродовой период; 2) государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно); 3) государственной регистрации брака, если дата государственной регистрации назначена в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) исключительно в неторжественной обстановке в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц, с соблюдением ограничений, установленных правовым актом Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области; 4) государственной регистрации смерти.
При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 11 календарных дней, сказано в постановлении главы Подмосковья.
Пробирки для анализа на наличие коронавируса
Вчера, 07:05Распространение коронавируса
В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2
В Telegram-канале губернатора говорится, что во время нерабочих дней приостанавливается: проведение массовых физкультурных, спортивных, культурных, выставочных, рекламных, зрелищных и иных подобных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ, ночных клубах, дискотеках, караоке, боулинге, картинге, выставочных залах библиотек и в иных подобных местах.
Постановлением губернатора региона приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха. Исключением является обслуживание на вынос и доставка заказов, смогу работать рестораны в гостиницах, куда нет доступа посторонним, а также столовые компаний, куда могут попасть только сотрудники этих компаний.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 12:45Распространение коронавируса
В Подмосковье работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудников
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы рака