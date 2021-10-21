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В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг
В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг
РИА Новости РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:27
2021-10-21T12:27
2021-10-21T12:30
распространение коронавируса
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сергей собянин
коронавирус в россии
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РИА НовостиВ Москве в нерабочие дни приостановят оказание госуслуг, за исключением срочных, в центрах "Мои документы" и органах власти города, заявил Сергей Собянин.Предоставление госуслуг в электронном виде сохранится в полном объеме. Не будет ограничиваться продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус в россии
Материал дополняется
12:27 21.10.2021 (обновлено: 12:30 21.10.2021)
В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг
Собянин рассказал о работе МФЦ в нерабочие дни