https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755556487.html

В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг

В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг

РИА Новости РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:27

2021-10-21T12:27

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распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

коронавирус в россии

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РИА НовостиВ Москве в нерабочие дни приостановят оказание госуслуг, за исключением срочных, в центрах "Мои документы" и органах власти города, заявил Сергей Собянин.Предоставление госуслуг в электронном виде сохранится в полном объеме. Не будет ограничиваться продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, коронавирус в россии