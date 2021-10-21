https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755553472.html

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 21.10.2021

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться по худшему сценарию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге. РИА Новости, 21.10.2021

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться по худшему сценарию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге."Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", - сообщил Собянин.

https://ria.ru/20211021/moskva-1755555300.html

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