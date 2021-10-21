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В Москве за сутки госпитализировали 1531 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1531 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1531 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 1531 человек с COVID, на ИВЛ находится 651 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:45
2021-10-21T11:45
2021-10-21T11:45
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1531 человек с COVID, на ИВЛ находится 651 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1531 человек. На ИВЛ находится 651 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 4272 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 548 573. В столице скончались 77 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1531 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1531 пациента с COVID-19, на ИВЛ находится 651 человек