https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755544546.html

В Москве за сутки госпитализировали 1531 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1531 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1531 пациента с COVID-19

За сутки в Москве госпитализирован 1531 человек с COVID, на ИВЛ находится 651 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:45

2021-10-21T11:45

2021-10-21T11:45

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1531 человек с COVID, на ИВЛ находится 651 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1531 человек. На ИВЛ находится 651 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 4272 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 548 573. В столице скончались 77 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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