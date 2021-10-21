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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755543205.html
Инфекционист предрек снижение заболеваемости COVID-19 минимум через месяц
Инфекционист предрек снижение заболеваемости COVID-19 минимум через месяц - РИА Новости, 21.10.2021
Инфекционист предрек снижение заболеваемости COVID-19 минимум через месяц
До нерабочей недели и в начале неё заболеваемость коронавирусом в Москве будет расти, снижение можно будет увидеть не раньше, чем через 3-4 недели, сообщил РИА... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:37
2021-10-21T11:50
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус в россии
здоровье - общество
николай малышев
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. До нерабочей недели и в начале неё заболеваемость коронавирусом в Москве будет расти, снижение можно будет увидеть не раньше, чем через 3-4 недели, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. По данным оперштаба, в четверг в Москве выявлено 7897 новых случаев заболеваемости коронавирусом."Пока сейчас будут объявлены каникулы, я думаю, до этой поры будет ещё расти и потом какое-то время в начале будет. Результат мы увидим недели через 3-4, некоторое снижение, не раньше", - сказал Малышев.Он отметил, что во время нерабочей недели необходимо максимально сократить контакты с другими людьми и оставаться дома.
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общество, москва, коронавирус в россии, здоровье - общество, николай малышев, коронавирус covid-19
11:37 21.10.2021 (обновлено: 11:50 21.10.2021)
 
Инфекционист предрек снижение заболеваемости COVID-19 минимум через месяц

Инфекционист Малышев: снижение заболеваемости COVID-19 ожидается минимум через 3-4 недели

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. До нерабочей недели и в начале неё заболеваемость коронавирусом в Москве будет расти, снижение можно будет увидеть не раньше, чем через 3-4 недели, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. По данным оперштаба, в четверг в Москве выявлено 7897 новых случаев заболеваемости коронавирусом.
"Пока сейчас будут объявлены каникулы, я думаю, до этой поры будет ещё расти и потом какое-то время в начале будет. Результат мы увидим недели через 3-4, некоторое снижение, не раньше", - сказал Малышев.
Он отметил, что во время нерабочей недели необходимо максимально сократить контакты с другими людьми и оставаться дома.
Медицинский работник измеряет давление молодому человеку перед вакцинацией - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоНиколай МалышевКоронавирус COVID-19
 
 
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