https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755543205.html

Инфекционист предрек снижение заболеваемости COVID-19 минимум через месяц

Инфекционист предрек снижение заболеваемости COVID-19 минимум через месяц - РИА Новости, 21.10.2021

Инфекционист предрек снижение заболеваемости COVID-19 минимум через месяц

До нерабочей недели и в начале неё заболеваемость коронавирусом в Москве будет расти, снижение можно будет увидеть не раньше, чем через 3-4 недели, сообщил РИА... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:37

2021-10-21T11:37

2021-10-21T11:50

распространение коронавируса

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здоровье - общество

николай малышев

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. До нерабочей недели и в начале неё заболеваемость коронавирусом в Москве будет расти, снижение можно будет увидеть не раньше, чем через 3-4 недели, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. По данным оперштаба, в четверг в Москве выявлено 7897 новых случаев заболеваемости коронавирусом."Пока сейчас будут объявлены каникулы, я думаю, до этой поры будет ещё расти и потом какое-то время в начале будет. Результат мы увидим недели через 3-4, некоторое снижение, не раньше", - сказал Малышев.Он отметил, что во время нерабочей недели необходимо максимально сократить контакты с другими людьми и оставаться дома.

https://ria.ru/20211021/zabolevaemost-1755511064.html

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