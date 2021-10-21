https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755542183.html
В России за сутки выписали 25 895 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 25 895 человек после COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
В России за сутки выписали 25 895 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 25 895 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 091 607 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:33
2021-10-21T11:33
2021-10-21T11:35
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здоровье - общество
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россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 25 895 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 091 607 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 895 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 091 607", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 4272 человека, в Санкт-Петербурге - 2987, в Подмосковье - 1994.
https://ria.ru/20211021/evolyutsiya-1755501519.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 21.10.2021 (обновлено: 11:35 21.10.2021)
В России за сутки выписали 25 895 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 25 895 человек после COVID-19, за все время — 7 091 607