https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755541578.html
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки отмечен в России, он составляет 1036 случаев, за время пандемии в стране погибли 227389 человек, сообщили... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:32
2021-10-21T11:32
2021-10-21T11:39
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки отмечен в России, он составляет 1036 случаев, за время пандемии в стране погибли 227389 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 036 смертей… За весь период по России умерло 227 389 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 77, Санкт-Петербурге - 68, Краснодарском крае - 41.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 21.10.2021 (обновлено: 11:39 21.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России за сутки от COVID-19 умерли 1036 человек