https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755541578.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки отмечен в России, он составляет 1036 случаев, за время пандемии в стране погибли 227389 человек, сообщили... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:32

2021-10-21T11:32

2021-10-21T11:39

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки отмечен в России, он составляет 1036 случаев, за время пандемии в стране погибли 227389 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 036 смертей… За весь период по России умерло 227 389 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 77, Санкт-Петербурге - 68, Краснодарском крае - 41.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html

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2021

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