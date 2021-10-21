https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755522185.html

В Приамурье развернули максимальное число коек для пациентов с COVID-19

В Приамурье развернули максимальное число коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

В Приамурье развернули максимальное число коек для пациентов с COVID-19

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в регионе для больных COVID-19 развернуто 2148 коек и... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:35

2021-10-21T09:35

2021-10-21T11:33

распространение коронавируса

общество

амурская область

коронавирус в россии

благовещенск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

здоровье - общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в регионе для больных COVID-19 развернуто 2148 коек и больше возможности разворачивать койки нет.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе 7 регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией."У нас на сегодняшний день система здравоохранения развернута полностью. Больше возможности разворачивать койки нет. На сегодня развернуто 2148 коек. Здесь вопрос даже не в самих кроватях условно, не в койках, а в том, что у нас недостаточно будет количества врачей чтобы эти койки обслуживать. Я ещё раз настоятельно призываю всех пройти вакцинацию", - рассказал Орлов во время прямого эфира в Instagram.Вакцины, по словам Орлова, в регионе достаточно.Система QR-кодов введена с 18 октября для посещения общепита в Благовещенске, с 1 ноября QR-код в Благовещенске также потребуется для посещения музеев, библиотек, кинотеатров спортзалов и других заведений.Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.

https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755180279.html

https://ria.ru/20211021/vykhodnye-1755517157.html

амурская область

благовещенск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, амурская область, коронавирус в россии, благовещенск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, василий орлов (губернатор), россия, коронавирус covid-19