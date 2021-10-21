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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755522185.html
В Приамурье развернули максимальное число коек для пациентов с COVID-19
В Приамурье развернули максимальное число коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
В Приамурье развернули максимальное число коек для пациентов с COVID-19
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в регионе для больных COVID-19 развернуто 2148 коек и... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:35
2021-10-21T11:33
распространение коронавируса
общество
амурская область
коронавирус в россии
благовещенск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
здоровье - общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в регионе для больных COVID-19 развернуто 2148 коек и больше возможности разворачивать койки нет.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе 7 регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией."У нас на сегодняшний день система здравоохранения развернута полностью. Больше возможности разворачивать койки нет. На сегодня развернуто 2148 коек. Здесь вопрос даже не в самих кроватях условно, не в койках, а в том, что у нас недостаточно будет количества врачей чтобы эти койки обслуживать. Я ещё раз настоятельно призываю всех пройти вакцинацию", - рассказал Орлов во время прямого эфира в Instagram.Вакцины, по словам Орлова, в регионе достаточно.Система QR-кодов введена с 18 октября для посещения общепита в Благовещенске, с 1 ноября QR-код в Благовещенске также потребуется для посещения музеев, библиотек, кинотеатров спортзалов и других заведений.Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755180279.html
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общество, амурская область, коронавирус в россии, благовещенск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, василий орлов (губернатор), россия, коронавирус covid-19
09:35 21.10.2021 (обновлено: 11:33 21.10.2021)
 
В Приамурье развернули максимальное число коек для пациентов с COVID-19

В Приамурье развернули 2148 коек для пациентов с COVID-19, добавить новые возможности нет

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в регионе для больных COVID-19 развернуто 2148 коек и больше возможности разворачивать койки нет.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе 7 регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией.
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"У нас на сегодняшний день система здравоохранения развернута полностью. Больше возможности разворачивать койки нет. На сегодня развернуто 2148 коек. Здесь вопрос даже не в самих кроватях условно, не в койках, а в том, что у нас недостаточно будет количества врачей чтобы эти койки обслуживать. Я ещё раз настоятельно призываю всех пройти вакцинацию", - рассказал Орлов во время прямого эфира в Instagram.
Вакцины, по словам Орлова, в регионе достаточно.
"Сейчас на остатках 70 тысяч доз, все четыре вида зарегистрированной в России вакцины у нас есть", - добавил он.
Система QR-кодов введена с 18 октября для посещения общепита в Благовещенске, с 1 ноября QR-код в Благовещенске также потребуется для посещения музеев, библиотек, кинотеатров спортзалов и других заведений.
Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.
Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
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Распространение коронавирусаОбществоАмурская областьКоронавирус в РоссииБлаговещенскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Татьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоВасилий Орлов (губернатор)РоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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