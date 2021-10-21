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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755508979.html
"Зарази меня, пожалуйста": "ковидный" план москвички довел ее до кладбища
Москвичка умерла от COVID-19, намеренно заразив себя и родных - РИА Новости, 21.10.2021
"Зарази меня, пожалуйста": "ковидный" план москвички довел ее до кладбища
Жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников. Об этом на Facebook заявил медицинский директор клиники "Семейная" Павел... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T05:32
2021-10-21T10:55
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников. Об этом на Facebook заявил медицинский директор клиники "Семейная" Павел Бранд.Медик опубликовал в соцсети переписку своего знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как утверждается, хотела заразить "в легкой форме" всех членов своей семьи. Женщина считала, что для нетяжелого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме.Как следует из переписки, она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В итоге вся семья, в том числе и муж Анастасии, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице. Согласно опубликованной переписке, на данный момент ее младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и ее вторая дочка перенесли инфекцию в нетяжелой форме.Как неоднократно отмечали медики, самый надежный способ защиты от коронавируса — вакцинация. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
05:32 21.10.2021 (обновлено: 10:55 21.10.2021)
 
Москвичка умерла от COVID-19, намеренно заразив себя и родных

Врач Бранд сообщил о женщине, которая умерла от COVID-19, специально заразив себя и родных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбъявление на столе медицинского поста в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Объявление на столе медицинского поста в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников. Об этом на Facebook заявил медицинский директор клиники "Семейная" Павел Бранд.
Медик опубликовал в соцсети переписку своего знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как утверждается, хотела заразить "в легкой форме" всех членов своей семьи. Женщина считала, что для нетяжелого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме.
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Как следует из переписки, она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В итоге вся семья, в том числе и муж Анастасии, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.
Согласно опубликованной переписке, на данный момент ее младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и ее вторая дочка перенесли инфекцию в нетяжелой форме.
Как неоднократно отмечали медики, самый надежный способ защиты от коронавируса — вакцинация. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.
 
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