https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755508979.html

"Зарази меня, пожалуйста": "ковидный" план москвички довел ее до кладбища

Москвичка умерла от COVID-19, намеренно заразив себя и родных - РИА Новости, 21.10.2021

"Зарази меня, пожалуйста": "ковидный" план москвички довел ее до кладбища

Жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников. Об этом на Facebook заявил медицинский директор клиники "Семейная" Павел... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T05:32

2021-10-21T05:32

2021-10-21T10:55

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741115561_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_3e83adad9638f255a2fa1c3ed9e2e235.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников. Об этом на Facebook заявил медицинский директор клиники "Семейная" Павел Бранд.Медик опубликовал в соцсети переписку своего знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как утверждается, хотела заразить "в легкой форме" всех членов своей семьи. Женщина считала, что для нетяжелого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме.Как следует из переписки, она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В итоге вся семья, в том числе и муж Анастасии, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице. Согласно опубликованной переписке, на данный момент ее младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и ее вторая дочка перенесли инфекцию в нетяжелой форме.Как неоднократно отмечали медики, самый надежный способ защиты от коронавируса — вакцинация. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.

https://ria.ru/20211021/evolyutsiya-1755501519.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии