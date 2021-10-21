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Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в Москве
Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в Москве - РИА Новости, 21.10.2021
Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в Москве
Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён посетит Россию 26-28 октября, он планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и примет участие... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:43
2021-10-21T10:49
в мире
южная корея
мид южной кореи
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
чон ый ён
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён посетит Россию 26-28 октября, он планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и примет участие в церемонии закрытия года взаимных обменов двух стран, сообщило в четверг южнокорейское внешнеполитическое ведомство."Министр Чон на переговорах с министром Лавровым планирует широкий обмен мнениями, в том числе о двусторонних отношениях, проблемах на Корейском полуострове, продвижении реального сотрудничества, актуальных региональных и международных вопросах", - говорится в сообщении МИД Южной Кореи.По его данным, планируется, что оба министра примут участие в церемонии закрытия Года южнокорейско-российских взаимных обменов, который был объявлен в 2020 году по случаю 30-летия двусторонних отношений. Всего было проведено 225 мероприятий в рамках года."Ожидается, что нынешний визит в Россию нашего министра иностранных дел даст шанс на укрепление стратегического диалога с Россией, стержневым партнером в "новой северной дипломатии", на еще большее укрепление дружеских отношений", - отмечает МИД Южной Кореи.
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в мире, южная корея, мид южной кореи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, чон ый ён, россия
10:43 21.10.2021 (обновлено: 10:49 21.10.2021)
 
Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в Москве

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен посетит Россию 26-28 октября и встретится с Лавровым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён во время встречи в Сеуле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён во время встречи в Сеуле - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён посетит Россию 26-28 октября, он планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и примет участие в церемонии закрытия года взаимных обменов двух стран, сообщило в четверг южнокорейское внешнеполитическое ведомство.
"Министр Чон на переговорах с министром Лавровым планирует широкий обмен мнениями, в том числе о двусторонних отношениях, проблемах на Корейском полуострове, продвижении реального сотрудничества, актуальных региональных и международных вопросах", - говорится в сообщении МИД Южной Кореи.
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По его данным, планируется, что оба министра примут участие в церемонии закрытия Года южнокорейско-российских взаимных обменов, который был объявлен в 2020 году по случаю 30-летия двусторонних отношений. Всего было проведено 225 мероприятий в рамках года.
"Ожидается, что нынешний визит в Россию нашего министра иностранных дел даст шанс на укрепление стратегического диалога с Россией, стержневым партнером в "новой северной дипломатии", на еще большее укрепление дружеских отношений", - отмечает МИД Южной Кореи.
 
В миреЮжная КореяМИД Южной КореиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЧон Ый ЁнРоссия
 
 
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