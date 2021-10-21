https://ria.ru/20211021/koreya-1755531696.html
Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в Москве
Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в Москве - РИА Новости, 21.10.2021
Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в Москве
Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён посетит Россию 26-28 октября, он планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и примет участие... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:43
2021-10-21T10:43
2021-10-21T10:49
в мире
южная корея
мид южной кореи
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
чон ый ён
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602615651_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_8c221d38cf2a86ec548ba893973f6654.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён посетит Россию 26-28 октября, он планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и примет участие в церемонии закрытия года взаимных обменов двух стран, сообщило в четверг южнокорейское внешнеполитическое ведомство."Министр Чон на переговорах с министром Лавровым планирует широкий обмен мнениями, в том числе о двусторонних отношениях, проблемах на Корейском полуострове, продвижении реального сотрудничества, актуальных региональных и международных вопросах", - говорится в сообщении МИД Южной Кореи.По его данным, планируется, что оба министра примут участие в церемонии закрытия Года южнокорейско-российских взаимных обменов, который был объявлен в 2020 году по случаю 30-летия двусторонних отношений. Всего было проведено 225 мероприятий в рамках года."Ожидается, что нынешний визит в Россию нашего министра иностранных дел даст шанс на укрепление стратегического диалога с Россией, стержневым партнером в "новой северной дипломатии", на еще большее укрепление дружеских отношений", - отмечает МИД Южной Кореи.
https://ria.ru/20210827/aviasoobschenie-1747440217.html
южная корея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602615651_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_f2128df4eee72d595e985392e9f86463.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, мид южной кореи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, чон ый ён, россия
10:43 21.10.2021 (обновлено: 10:49 21.10.2021)
Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в Москве
Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен посетит Россию 26-28 октября и встретится с Лавровым