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Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в Москве

Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в Москве - РИА Новости, 21.10.2021

Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в Москве

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён посетит Россию 26-28 октября, он планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и примет участие... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:43

2021-10-21T10:43

2021-10-21T10:49

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южная корея

мид южной кореи

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

чон ый ён

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён посетит Россию 26-28 октября, он планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и примет участие в церемонии закрытия года взаимных обменов двух стран, сообщило в четверг южнокорейское внешнеполитическое ведомство."Министр Чон на переговорах с министром Лавровым планирует широкий обмен мнениями, в том числе о двусторонних отношениях, проблемах на Корейском полуострове, продвижении реального сотрудничества, актуальных региональных и международных вопросах", - говорится в сообщении МИД Южной Кореи.По его данным, планируется, что оба министра примут участие в церемонии закрытия Года южнокорейско-российских взаимных обменов, который был объявлен в 2020 году по случаю 30-летия двусторонних отношений. Всего было проведено 225 мероприятий в рамках года."Ожидается, что нынешний визит в Россию нашего министра иностранных дел даст шанс на укрепление стратегического диалога с Россией, стержневым партнером в "новой северной дипломатии", на еще большее укрепление дружеских отношений", - отмечает МИД Южной Кореи.

https://ria.ru/20210827/aviasoobschenie-1747440217.html

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