https://ria.ru/20211021/kopirovanie-1755670529.html

Путин призвал не копировать все у США

Путин призвал не копировать все у США - РИА Новости, 21.10.2021

Путин призвал не копировать все у США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не надо все копировать у американцев, но либералы призывают это делать. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:13

2021-10-21T19:13

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владимир путин

общество

сша

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не надо все копировать у американцев, но либералы призывают это делать."Американский закон. Надо ли нам все у американцев копировать? Все не надо, но нас многие в России, люди либеральных взглядов, призывают копировать почти все", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20211017/rasizm-1754860635.html

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2021

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владимир путин, общество, сша, россия