https://ria.ru/20211021/kopirovanie-1755670529.html
Путин призвал не копировать все у США
Путин призвал не копировать все у США - РИА Новости, 21.10.2021
Путин призвал не копировать все у США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не надо все копировать у американцев, но либералы призывают это делать. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:13
2021-10-21T19:13
2021-10-21T19:23
владимир путин
общество
сша
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не надо все копировать у американцев, но либералы призывают это делать."Американский закон. Надо ли нам все у американцев копировать? Все не надо, но нас многие в России, люди либеральных взглядов, призывают копировать почти все", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
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владимир путин, общество, сша, россия
19:13 21.10.2021 (обновлено: 19:23 21.10.2021)
Путин призвал не копировать все у США
Путин: не надо все копировать у американцев, но либералы призывают это делать