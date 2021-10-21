11:34 21.10.2021 (обновлено: 12:10 21.10.2021)
Лукашенко назвал конституцию Белоруссии авторитарной
Лукашенко: любая обновленная конституция Белоруссии будет демократичнее нынешней
МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что нынешняя конституция Белоруссии носит авторитарный характер из-за широких президентских полномочий в ней, поэтому любая другая будет "демократичнее".
"Если уже откровенно говорить, то нынешняя конституция - это точно под президента. И лучшей конституции, как они (противники власти, обвиняющие ее в подготовке новой конституции под Лукашенко – ред.) мыслят, по их критериям, никакому президенту не надо. Эта конституция действительно очень жесткая. Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой конституции - это действительно так", - приводит слова Лукашенко в четверг его официальный сайт.
Он пояснил, что белорусские власти ранее неоднократно объясняли, почему "делали эту конституцию таким образом и под президента" - исходя из складывавшейся в тот момент ситуации в стране. "Поэтому любая другая конституция будет "слабее", читай, как они говорят, "демократичнее" нынешней", - отметил Лукашенко.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон. Ранее на заседании конституционной комиссии с участием президента был рассмотрен ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу, решено, что "шлифовкой" проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы и специальная рабочая группа. Член конституционной комиссии Белоруссии Юрий Воскресенский ранее заявил, что итоговый проект поправок в основной закон страны представят для публичного обсуждения не позднее 7 ноября.