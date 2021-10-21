https://ria.ru/20211021/konservatizm-1755655920.html

Путин предложил руководствоваться принципами разумного консерватизма

Путин предложил руководствоваться принципами разумного консерватизма - РИА Новости, 21.10.2021

Путин предложил руководствоваться принципами разумного консерватизма

Президент РФ Владимир Путин заявил, что формируя свои подходы, РФ будет руководствоваться принципами разумного консерватизма. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:23

2021-10-21T18:23

2021-10-21T18:56

владимир путин

общество

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что формируя свои подходы, РФ будет руководствоваться принципами разумного консерватизма."Когда-то уже говорил, что, формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма. Это было несколько лет назад, тогда страсти на международной арене не достигали нынешнего накала... Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма, как основы политического курса многократно возросло", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20211021/putin-1755656453.html

россия

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2021

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владимир путин, общество, россия