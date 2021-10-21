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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211021/konkurs-1755551608.html
Канадский пианист победил в варшавском конкурсе исполнителей имени Шопена
Канадский пианист победил в варшавском конкурсе исполнителей имени Шопена - РИА Новости, 21.10.2021
Канадский пианист победил в варшавском конкурсе исполнителей имени Шопена
Представитель Канады Брюс Лю стал победителем 18-го международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:44
2021-10-21T13:44
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ВАРШАВА, 21 окт — РИА Новости. Представитель Канады Брюс Лю стал победителем 18-го международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена, передает корреспондент РИА Новости.Члены жюри долго не могли определиться с именами лауреатов. Вместо двух часов, запланированных на обсуждение, у комиссии ушло четыре. В результате лучшим стал 24-летний виртуоз Брюс Лю, который поразил судей феноменальной техникой и звуковой изобретательностью. "Ему не нужно было использовать правую педаль, чтобы получить плавный, мягкий звук. Он может вытащить все из самой клавиатуры", — охарактеризовал игру Лю дирижер и музыковед Кшиштоф Стефаньский. Лю получит денежную награду от президента Польши в размере 40 тысяч евро. Это единственная учрежденная президентом Польши награда в денежной форме. Также обладатель первого места получит 500 тысяч йен (около 4,3 тысячи долларов) от мэра города Хамамацу.В конкурсе, который проходил в Варшаве со 2 октября, приняли участие 164 пианиста, 12 из них вышли в финал.Второе место разделили Александр Гаджиев (Италия) и Кёхэи Сорита (Япония). Они получат по 30 тысяч евро от спикера сейма Польши. Третье место присудили испанскому пианисту Мартину Гарсия. Его ждет награда от премьер-министра Польши в размере двадцати тысяч евро.Обладатели четвертого, пятого и шестого мест — Айми Кобаяси (Япония), Якуб Кушлик (Польша), Леонора Армеллини (Италия) и Джей Джей Джун Ли Буй (Канада) — получат призы в пятнадцать тысяч евро (от министра культуры, национального наследия и спорта), десять тысяч евро (от министра иностранных дел) и семь тысяч евро (от мэра Варшавы).Остальным финалистам будут присуждены награды по четыре тысячи евро. Пять тысяч евро от Национальной филармонии Польши получит лучший исполнитель концерта Шопена.Финалистка конкурса 17-летняя Ева Геворгян, представляющая Россию и Армению, в число лауреатов не вошла.В этом году девиз конкурса звучал как "Талант – это только начало". Для участия в конкурсе заявки подавали более 500 пианистов. Это рекорд за все время состязаний.Кульминацией конкурса Шопена в этом году станут концерты лауреатов, которые пройдут 21-23 октября.Шопеновский конкурс проходит один раз в пять лет. В 2020 году конкурс перенесли из-за пандемии коронавируса.Во время предыдущего Шопеновского конкурса, который проходил в 2015 году, в финал вышел российский пианист Дмитрий Шишкин, занявший в итоге шестое место. В 2010 году победительницей конкурса стала российская пианистка Юлианна Авдеева.Международный конкурс пианистов имени Шопена является одним из самых старых и самых престижных состязаний. В нем принимают участи молодые пианисты в возрасте до 29 лет. Особенностью конкурса является то, что его участники исполняют только произведения Шопена.
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варшава, армения, новости культуры, музыка, россия
13:44 21.10.2021
 
Канадский пианист победил в варшавском конкурсе исполнителей имени Шопена

Пианист из Канады Брюс Лю победил в варшавском конкурсе исполнителей имени Шопена

© REUTERS / Agencja Gazeta/ Maciej JazwieckiПобедитель 18-го международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена пианист Брюс Лю
Победитель 18-го международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена пианист Брюс Лю - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Agencja Gazeta/ Maciej Jazwiecki
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ВАРШАВА, 21 окт — РИА Новости. Представитель Канады Брюс Лю стал победителем 18-го международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена, передает корреспондент РИА Новости.
Члены жюри долго не могли определиться с именами лауреатов. Вместо двух часов, запланированных на обсуждение, у комиссии ушло четыре. В результате лучшим стал 24-летний виртуоз Брюс Лю, который поразил судей феноменальной техникой и звуковой изобретательностью.
"Ему не нужно было использовать правую педаль, чтобы получить плавный, мягкий звук. Он может вытащить все из самой клавиатуры", — охарактеризовал игру Лю дирижер и музыковед Кшиштоф Стефаньский.
Лю получит денежную награду от президента Польши в размере 40 тысяч евро. Это единственная учрежденная президентом Польши награда в денежной форме. Также обладатель первого места получит 500 тысяч йен (около 4,3 тысячи долларов) от мэра города Хамамацу.
В конкурсе, который проходил в Варшаве со 2 октября, приняли участие 164 пианиста, 12 из них вышли в финал.
Второе место разделили Александр Гаджиев (Италия) и Кёхэи Сорита (Япония). Они получат по 30 тысяч евро от спикера сейма Польши. Третье место присудили испанскому пианисту Мартину Гарсия. Его ждет награда от премьер-министра Польши в размере двадцати тысяч евро.
Обладатели четвертого, пятого и шестого мест — Айми Кобаяси (Япония), Якуб Кушлик (Польша), Леонора Армеллини (Италия) и Джей Джей Джун Ли Буй (Канада) — получат призы в пятнадцать тысяч евро (от министра культуры, национального наследия и спорта), десять тысяч евро (от министра иностранных дел) и семь тысяч евро (от мэра Варшавы).
Остальным финалистам будут присуждены награды по четыре тысячи евро. Пять тысяч евро от Национальной филармонии Польши получит лучший исполнитель концерта Шопена.
Финалистка конкурса 17-летняя Ева Геворгян, представляющая Россию и Армению, в число лауреатов не вошла.
В этом году девиз конкурса звучал как "Талант – это только начало". Для участия в конкурсе заявки подавали более 500 пианистов. Это рекорд за все время состязаний.
Кульминацией конкурса Шопена в этом году станут концерты лауреатов, которые пройдут 21-23 октября.
Шопеновский конкурс проходит один раз в пять лет. В 2020 году конкурс перенесли из-за пандемии коронавируса.
Во время предыдущего Шопеновского конкурса, который проходил в 2015 году, в финал вышел российский пианист Дмитрий Шишкин, занявший в итоге шестое место. В 2010 году победительницей конкурса стала российская пианистка Юлианна Авдеева.
Международный конкурс пианистов имени Шопена является одним из самых старых и самых престижных состязаний. В нем принимают участи молодые пианисты в возрасте до 29 лет. Особенностью конкурса является то, что его участники исполняют только произведения Шопена.
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