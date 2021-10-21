https://ria.ru/20211021/konkurs-1755200440.html

Видео вместо открытки: школьники изучают страну по рассказам сверстников

Видео вместо открытки: школьники изучают страну по рассказам сверстников - РИА Новости, 21.10.2021

Видео вместо открытки: школьники изучают страну по рассказам сверстников

В сентябре 2021 года на площадке Восточного экономического форума было объявлено о старте второго сезона всероссийского конкурса видеороликов для школьников... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:24

2021-10-21T11:24

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В сентябре 2021 года на площадке Восточного экономического форума было объявлено о старте второго сезона всероссийского конкурса видеороликов для школьников "Смотри, это Россия". О том, как возник проект, что такое видеокроссинг и как принять в нем участие, РИА Новости рассказали организаторы и финалисты первого сезона проекта.Мотивация к изучению родиныСоздать подобный конкурс предложили активисты детских движений Якутии на встрече с главой республики Айсеном Николаевым в октябре 2020 года. Проект был организован в кратчайшие сроки, и уже в декабре завершился первый сезон конкурса, в котором приняли участие около 17,5 тысячичеловек, приславших более трех тысяч работ.Большой интерес к проекту во многом обусловлен новым, современным форматом взаимодействия – посредством видеокроссинга. По аналогии с посткроссингом (обменом открытками между людьми по всему миру) организаторы предложили участникам добавлять в конкурсные видеоролики вставку-обращение к заранее выбранному адресату. Это позволяет всем командам виртуально общаться друг с другом.Для того чтобы принять участие, школьникам необходимо собрать команду из пяти человек с одним взрослым куратором и снять видео о своей малой родине на заданную оргкомитетом тему, адресовав его сверстникам из других регионов страны."Согласно правилам, участники работают над видео самостоятельно. У команды, конечно, есть совершеннолетний куратор, но все же мы ждем, что ролики будут созданы именно участниками. Специально для того, чтобы как-то подготовить ребят, в программе конкурса предусмотрены онлайн-мастер-классы, в ходе которых все участники конкурса могут прослушать лекции от мастеров в своем деле – блогеров или деятелей кино", – сказала директор республиканского ресурсного центра "Юные якутяне" Варвара Васильева.По ее словам, существует ряд требований к видео:хронометраж от одной до трех минут; участие в ролике только членов команды, соответствие тематике, наличие обращения к адресату, плюс видео должно соответствовать правилам хостинга YouTube. Организаторы отсматривают каждую заявку, и все ролики, отвечающие требованиям, попадают на сайт конкурса и допускаются к участию в пользовательском голосовании.Победителями конкурса становятся команды, видео которых наберут наибольшее число голосов. Награды присуждаются в нескольких возрастных категориях: 6–10 лет, 11–15 лет и 16–18 лет. В этом году члены шести лучших команд получат в подарок смартфоны.Как подчеркнула Васильева, при всей своей детской направленности конкурс выполняет целый ряд задач – от развития внутреннего туризма до патриотического воспитания подрастающего поколения и его мотивации к изучению культуры, географии и истории нашей родины."Но, пожалуй, главная цель нашего проекта – это дать возможность творческой реализации всем участникам, предоставить каждому возможность рассказать и узнать больше о нашей необъятной стране", – добавила она.Сплоченность команды против погоды"Мы были поражены той поддержкой, которую получили не только от близких друзей, одноклассников и родителей, но и от всей нашей родной гимназии, от иркутян и даже людей из других регионов. Конкуренты у нас были достойные, но с такой мощной поддержкой нам удалось обойти всех, и это было непередаваемо. Люди искренне радовались нашей победе, поздравляли нас", – рассказал РИА Новости Михаил Савостьянов, участник команды "Легион" из Иркутска, победившей в прошлом году в возрастной группе 16–18 лет.И такое ощущение сплоченности осталось у многих участников первого сезона конкурса "Смотри, это Россия". По словам ребят, несмотря на те или иные трудности с созданием видеороликов, которые возникали у команд, общий настрой и чувство поддержки помогали преодолевать любые сложности.К примеру, многих участников подвела зима, которая была темой прошлогоднего конкурса и запоздала во многих регионах страны. По словам ребят из команды "Легион", у них уже была записана музыка, определены места, которые они панировали снять, но в ноябре в Иркутске кругом был серый асфальт, сухая пожелтевшая трава, голые деревья."Нам пришлось ждать декабря, чтобы начать съемки. А потом трудным оказалось выбрать из кучи кадров единицы для включения в клип, ведь его длина была ограничена. И делали мы все это в последние пару дней, так как конкурс завершался в начале декабря", – рассказала участница команды Диана Серебренникова.С похожей проблемой столкнулись победители в средней возрастной группе (11–15 лет) из якутской команды "Наша 7-я"."Нам не хватало технических знаний для подготовки ролика. А еще некоторые задумки не получились в основном из-за погоды. Сильные морозы и туманы начались через неделю после начала приема роликов. К тому же темнело очень рано, а днем мы учились... Но мы старались", – поделился участник команды Егор Гонтаренко.Участникам второго сезона конкурса победители прошлого года желают в первую очередь не бояться, верить в свои силы, надеяться на успех, получать удовольствие от процесса и не забывать смотреть другие работы."Этот конкурс делает вас ближе к таким же школьникам из других регионов, ведь когда вы смотрите другие ролики, вы погружаетесь в жизнь их авторов, узнаете что-то новое, лучше понимаете, чем интересуются и живут в других уголках страны", – отметил участник команды "Легион" Маркус Дженсен.Возможность привлечь туристовВ настоящий момент на официальном сайте проекта идет регистрация участников, которая продлится до 1 ноября 2021 года. Отправить заявку на участие могут все желающие из любых школ России, однако зарегистрировать команду может только ее совершеннолетний куратор.Темой второго сезона конкурса станут "Легенды моего региона", причем организаторы рассчитывают, что участники не ограничатся какими-то общеизвестными фактами, а расскажут легенды, которые знают только в их родных краях. Открытое голосование за работы будет проходить с 25 ноября по 9 декабря, а 14 декабря организаторы объявят победителей.Как подчеркнул заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков, участие в конкурсе не только дает возможность просто позвать в гости ребят из других школ, но и открыть свой регион для туристов со всей России."Существует масса примеров того, как обнаруженный и правильно упакованный исторический факт приводил в город или целый регион поток туристов. Так что, если в процессе работы над роликом ребята смогут найти нечто, способное развернуть туристический потенциал их региона на 180 градусов, мы и наши партнеры поможем эту находку развить", – отметил он.

https://ria.ru/20210910/konkurs-1749548820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, айсен николаев, республика саха (якутия), россия, сн_образование, социальный навигатор