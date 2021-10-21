https://ria.ru/20211021/konferentsiya-1755516370.html
В Кремле ответили на вопрос о дате пресс-конференции Путина
В Кремле ответили на вопрос о дате пресс-конференции Путина - РИА Новости, 21.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о дате пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:43
2021-10-21T08:43
2021-10-21T09:40
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Большая пресс-конференция Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ориентируемся на декабрь", — сказал собеседник агентства.Мероприятие не будут совмещать с другими форматами, добавил Песков."В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идет о ежегодной пресс-конференции", — уточнил представитель Кремля.Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005-й (мероприятие не проводилось) и 2009-2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты задают вопросы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, владимир путин, дмитрий песков
08:43 21.10.2021 (обновлено: 09:40 21.10.2021)
В Кремле ответили на вопрос о дате пресс-конференции Путина
Песков сообщил, что большая пресс-конференция Путина может пройти в декабре
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Большая пресс-конференция Владимира Путина
планируется на декабрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Ориентируемся на декабрь", — сказал собеседник агентства.
Мероприятие не будут совмещать с другими форматами, добавил Песков.
"В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идет о ежегодной пресс-конференции", — уточнил представитель Кремля.
Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005-й (мероприятие не проводилось) и 2009-2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.
Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты задают вопросы.