https://ria.ru/20211021/konferentsiya-1755516370.html

В Кремле ответили на вопрос о дате пресс-конференции Путина

В Кремле ответили на вопрос о дате пресс-конференции Путина - РИА Новости, 21.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о дате пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:43

2021-10-21T08:43

2021-10-21T09:40

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Большая пресс-конференция Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ориентируемся на декабрь", — сказал собеседник агентства.Мероприятие не будут совмещать с другими форматами, добавил Песков."В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идет о ежегодной пресс-конференции", — уточнил представитель Кремля.Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005-й (мероприятие не проводилось) и 2009-2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты задают вопросы.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков