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Специалисты Минобороны построят в Подмосковье больницу с поликлиникой
Специалисты Минобороны построят в Подмосковье больницу с поликлиникой - РИА Новости, 21.10.2021
Специалисты Минобороны построят в Подмосковье больницу с поликлиникой
Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России возведут на территории Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:27
2021-10-21T07:27
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России возведут на территории Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона, включая пациентов с коронавирусом.С просьбой о строительстве в регионе медучреждения силами Минобороны к президенту обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.По данным военного ведомства, в составе стационара проектом предусмотрено создание операционного и диагностического блоков с рентгенодиагностикой и отделения медицинской реабилитации и эндоскопии, а также поликлиники."Общая площадь застройки масштабного объекта превысит 17,5 тысячи квадратных метров. Сдать новое медицинское учреждение, построенное под ключ, военные строители планируют уже в мае 2022 года", - говорится в пресс-релизе.В настоящее время специалисты ВСК строят госпиталь в Казани. В медучреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население республики."Также силами ВСК начато строительство гарнизонного госпиталя в городе Мирный Архангельской области. 8 октября 2021 года был заложен камень в основание его строительства. Сдать новое медучреждение планируется до конца 2023 года", - сказано в сообщении.В прошлом году по поручению президента России силами Минобороны было построено 30 многофункциональных медицинских центров, оснащённых новейшим медицинским оборудованием и техникой. В новых госпиталях созданы все условия для качественной диагностики и лечения.Функционируют аппараты компьютерной томографии, ангиографические и рентгенологические установки, эндоскопическое, лабораторное оборудование, аппарат магнитно-резонансной томографии. Помощь в них оказывается, как военнослужащим, так и гражданскому населению. Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавируса.
https://ria.ru/20211020/bolnye-1755488870.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/kovid-1755177438.html
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:27 21.10.2021
 
Специалисты Минобороны построят в Подмосковье больницу с поликлиникой

Специалисты Минобороны построят в Московской области новый больничный комплекс

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России возведут на территории Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона, включая пациентов с коронавирусом.
"В рамках выполнения поручения президента России в городском округе Истра будет построен многопрофильный круглосуточный стационар на 160 койко-мест, в котором будут развернуты терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, гинекология, пульмонология и реанимация. Медицинскую помощь в стенах нового центра смогут также получить пациенты с новой коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении Минобороны.
С просьбой о строительстве в регионе медучреждения силами Минобороны к президенту обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По данным военного ведомства, в составе стационара проектом предусмотрено создание операционного и диагностического блоков с рентгенодиагностикой и отделения медицинской реабилитации и эндоскопии, а также поликлиники.
"Общая площадь застройки масштабного объекта превысит 17,5 тысячи квадратных метров. Сдать новое медицинское учреждение, построенное под ключ, военные строители планируют уже в мае 2022 года", - говорится в пресс-релизе.
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В Подмосковье десять тысяч коек заняты больными COVID-19, заявил Воробьев
В настоящее время специалисты ВСК строят госпиталь в Казани. В медучреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население республики.
"Также силами ВСК начато строительство гарнизонного госпиталя в городе Мирный Архангельской области. 8 октября 2021 года был заложен камень в основание его строительства. Сдать новое медучреждение планируется до конца 2023 года", - сказано в сообщении.
В прошлом году по поручению президента России силами Минобороны было построено 30 многофункциональных медицинских центров, оснащённых новейшим медицинским оборудованием и техникой. В новых госпиталях созданы все условия для качественной диагностики и лечения.
Функционируют аппараты компьютерной томографии, ангиографические и рентгенологические установки, эндоскопическое, лабораторное оборудование, аппарат магнитно-резонансной томографии. Помощь в них оказывается, как военнослужащим, так и гражданскому населению. Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавируса.
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