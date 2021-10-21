https://ria.ru/20211021/kompleks-1755511724.html

Специалисты Минобороны построят в Подмосковье больницу с поликлиникой

Специалисты Минобороны построят в Подмосковье больницу с поликлиникой - РИА Новости, 21.10.2021

Специалисты Минобороны построят в Подмосковье больницу с поликлиникой

Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России возведут на территории Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T07:27

2021-10-21T07:27

2021-10-21T07:27

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России возведут на территории Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона, включая пациентов с коронавирусом.С просьбой о строительстве в регионе медучреждения силами Минобороны к президенту обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.По данным военного ведомства, в составе стационара проектом предусмотрено создание операционного и диагностического блоков с рентгенодиагностикой и отделения медицинской реабилитации и эндоскопии, а также поликлиники."Общая площадь застройки масштабного объекта превысит 17,5 тысячи квадратных метров. Сдать новое медицинское учреждение, построенное под ключ, военные строители планируют уже в мае 2022 года", - говорится в пресс-релизе.В настоящее время специалисты ВСК строят госпиталь в Казани. В медучреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население республики."Также силами ВСК начато строительство гарнизонного госпиталя в городе Мирный Архангельской области. 8 октября 2021 года был заложен камень в основание его строительства. Сдать новое медучреждение планируется до конца 2023 года", - сказано в сообщении.В прошлом году по поручению президента России силами Минобороны было построено 30 многофункциональных медицинских центров, оснащённых новейшим медицинским оборудованием и техникой. В новых госпиталях созданы все условия для качественной диагностики и лечения.Функционируют аппараты компьютерной томографии, ангиографические и рентгенологические установки, эндоскопическое, лабораторное оборудование, аппарат магнитно-резонансной томографии. Помощь в них оказывается, как военнослужащим, так и гражданскому населению. Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавируса.

https://ria.ru/20211020/bolnye-1755488870.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/kovid-1755177438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии