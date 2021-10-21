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Захарова раскритиковала заявление ФРГ по миграционному кризису в Белоруссии

Захарова раскритиковала заявление ФРГ по миграционному кризису в Белоруссии - РИА Новости, 21.10.2021

Захарова раскритиковала заявление ФРГ по миграционному кризису в Белоруссии

Заявление ФРГ о том, что ключ в решении миграционного кризиса на границе с Белоруссией лежит в России, является абсурдными, заявила официальный представитель... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:06

2021-10-21T16:06

2021-10-21T16:34

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германия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Заявление ФРГ о том, что ключ в решении миграционного кризиса на границе с Белоруссией лежит в России, является абсурдными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер ранее заявил, что "ключ" к решению миграционного кризиса на границе Евросоюза с Белоруссией лежит в Москве."Это, конечно полный абсурд", - сказала Захарова на брифинге, комментируя это заявление.По ее словам, "ключи проблемы лежат в столицах наших западных партнеров, прежде всего в Вашингтоне и Брюсселе"."Первопричиной миграционного кризиса стали инициированные именно коллективным Западом под руководством США, ведущих стран НАТО силовые интервенции в Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан", - пояснила дипломат.

https://ria.ru/20211018/sanktsii-1755071006.html

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в мире, белоруссия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сирия, ирак, евросоюз, нато, мария захарова, хорст зеехофер