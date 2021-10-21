Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/kladbischa-1755615926.html
В Воронеже кладбища работают на пределе из-за роста числа смертей
В Воронеже кладбища работают на пределе из-за роста числа смертей - РИА Новости, 21.10.2021
В Воронеже кладбища работают на пределе из-за роста числа смертей
Работники кладбищ Воронежа работают на пределе возможностей из-за роста смертей на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает в четверг правительство... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:11
2021-10-21T16:11
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Работники кладбищ Воронежа работают на пределе возможностей из-за роста смертей на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает в четверг правительство области.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. Всего с начала пандемии в области умерли 6618 пациентов с COVID-19. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области."Администрация городских кладбищ Воронежа работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей", - говорится в сообщении.Согласно приводимой властями статистике по Воронежу, без учета районов области, до 2021 года в месяц на кладбищах города появлялось в среднем 700 захоронений. "В 2021 году статистика меняется. Январь 2021: более 900. Февраль 2021: почти 800. Март 2021: более 900. С июля 2021: свыше 1 000. Октябрь 2021: 1 070 (только за первые 5 дней октября — 282)", - отмечают власти региона.По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
https://ria.ru/20211020/smertnost-1755399028.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:11 21.10.2021
 
В Воронеже кладбища работают на пределе из-за роста числа смертей

В Воронеже кладбища работают на пределе из-за роста числа смертей на фоне пандемии

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Работники кладбищ Воронежа работают на пределе возможностей из-за роста смертей на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает в четверг правительство области.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. Всего с начала пандемии в области умерли 6618 пациентов с COVID-19. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области.
"Администрация городских кладбищ Воронежа работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей", - говорится в сообщении.
Согласно приводимой властями статистике по Воронежу, без учета районов области, до 2021 года в месяц на кладбищах города появлялось в среднем 700 захоронений. "В 2021 году статистика меняется. Январь 2021: более 900. Февраль 2021: почти 800. Март 2021: более 900. С июля 2021: свыше 1 000. Октябрь 2021: 1 070 (только за первые 5 дней октября — 282)", - отмечают власти региона.
По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
Это страшные цифры – Голикова о смертности от коронавируса в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 14:36Распространение коронавируса
Голикова назвала смертность от коронавируса в России страшной
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы рака