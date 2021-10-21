https://ria.ru/20211021/kladbischa-1755615926.html

В Воронеже кладбища работают на пределе из-за роста числа смертей

В Воронеже кладбища работают на пределе из-за роста числа смертей - РИА Новости, 21.10.2021

В Воронеже кладбища работают на пределе из-за роста числа смертей

Работники кладбищ Воронежа работают на пределе возможностей из-за роста смертей на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает в четверг правительство... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:11

2021-10-21T16:11

2021-10-21T16:11

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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Работники кладбищ Воронежа работают на пределе возможностей из-за роста смертей на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает в четверг правительство области.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. Всего с начала пандемии в области умерли 6618 пациентов с COVID-19. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области."Администрация городских кладбищ Воронежа работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей", - говорится в сообщении.Согласно приводимой властями статистике по Воронежу, без учета районов области, до 2021 года в месяц на кладбищах города появлялось в среднем 700 захоронений. "В 2021 году статистика меняется. Январь 2021: более 900. Февраль 2021: почти 800. Март 2021: более 900. С июля 2021: свыше 1 000. Октябрь 2021: 1 070 (только за первые 5 дней октября — 282)", - отмечают власти региона.По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

https://ria.ru/20211020/smertnost-1755399028.html

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