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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211021/kino-1755462147.html
Камбербэтч с котами, а Галустян с клыками. Кино недели
Камбербэтч с котами, а Галустян с клыками. Кино недели - РИА Новости, 21.10.2021
Камбербэтч с котами, а Галустян с клыками. Кино недели
Камбербэтч снова играет в байопике, Галустян превращается в Дракулу, а знаменитый немецкий актер встречает странного поклонника. На этой неделе в прокате также... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:00
2021-10-21T08:05
пушкин
сергей безруков
джулиан ассанж
михаил галустян
альфред хичкок
бенедикт камбербэтч
культура
томас эдисон
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Камбербэтч снова играет в байопике, Галустян превращается в Дракулу, а знаменитый немецкий актер встречает странного поклонника. На этой неделе в прокате также историческая драма "Учености плоды" с Безруковым в роли сельского "левши" и комедийный мультфильм со смыслом "Неисправимый Рон". О лучших новинках кино — в материале РИА Новости.Как фрицы нашего Пушкина хотели увезти, а Дракулов невесту увестиСразу два российских фильма (оба так или иначе связаны с XIX веком) выходят в прокат. В картине "Учености плоды" Сергей Безруков спасает музей Пушкина, а в ленте "Дракулов" Галустян противостоит наследнику профессора Ван Хельсинга."Учености плоды" — работа Игоря Угольникова, основанная на реальных событиях. Действие происходит во время Великой Отечественной войны, когда Пушкинские горы и село Михайловское были под немцами. Туда из Германии приезжает фрау Мария Шиллер — профессор литературы, специалист по великому русскому поэту.Она возглавляет музей, водит экскурсии для солдат вермахта и местных, хотя это не одобряет немецкое командование. Когда гитлеровцы начинают отступать, им приказывают вывезти из Михайловского все исторические ценности. Препятствием становится местный сельский "левша" Сергей (Безруков), состоящий с Марией в запретных отношениях.А в картине "Дракулов" действие происходит в XIX веке. И там все не так серьезно и правдоподобно. Юрист Петр Смирнов приезжает в мрачное имение графа Дракулова (Галустян), чтобы оформить покупку дома в Москве. Граф замечает фотокарточку Вари, невесты посетителя, и отправляется в город, чтобы познакомиться с ней. Петр выясняет, что граф — кровопийца и невесту надо срочно спасать."Дракулов" — классическая легенда в современном прочтении. То есть с черным юмором, недвусмысленными шутками и динамичным повествованием.Если хочется создать нужное настроение перед Хэллоуином, этот фильм — лучший выбор.Бенедикт, иди, мы тут все уронилиКамбербэтч часто играет реальных исторических личностей. У него в списке Ван Гог, Джулиан Ассанж, математик Алан Тьюринг, английский король Ричард III, изобретатель Томас Эдисон.В новой ленте "Кошачьи миры Луиса Уэйна" он перевоплотился в знаменитого британского художника, который прославился картинами антропоморфных котов.Знакомиться с биографией мастера перед просмотром необязательно: в фильме подробно и просто рассказывают о жизни Уэйна от юности до последних дней.В центре сюжета — история любви Луиса и Эмили (Клэр Фой), гувернантки сестер Уэйна. По сути, эти отношения — главная движущая сила всего фильма.Кроме того, затрагиваются вопросы науки (которой очень интересовался художник — особенно его занимало электричество), ментального здоровья, социального строя того времени.Отдельно стоит сказать о визуальных приемах. Некоторые кадры обрабатывали особым образом (фильтры, засветка или изменение насыщенности цветов), чтобы показать, как рассудок покидал Луиса.Так что Камбербэтч, Фой и кошки в красочных необычных сценах делают "Миры" сюрреалистичным и практически фантастическим байопиком.Сосед и актерФильм "По соседству" из конкурсной программы Берлинского кинофестиваля — режиссерский дебют актера Даниэля Брюля, известного по картинам "Гуд бай, Ленин", "Бесславные ублюдки", "Первый мститель: Противостояние". Комедия нравов о популярном артисте с успешной карьерой, идеальной женой и детьми. Он едет на прослушивание в Лондон, а по пути из дома решает зайти в бар.Единственного посетителя актер принимает за фаната, но тот ведет себя странно и начинает целенаправленно выводить его на эмоции. Оказывается, что это Бруно — сосед Даниэля, который следит за ним и намерен отомстить.Еще Брюль вдохновлялся работами Альфреда Хичкока и братьев Коэнов. Жанровыми референсами стали "Идеальные незнакомцы", "Окно во двор", а еще "Резня" Романа Полански.В итоге получился динамичный, ироничный фильм, в котором главное — это споры двух героев. И именно эти разговоры помогут иначе посмотреть на современное общество, культуру потребления и отношения между людьми в целом.Искусственный, но настоящий другТему искусственного интеллекта и его влияния на нашу жизнь исследует остроумная анимация "Неисправимый Рон".Нескладный семиклассник Барни мечтает о лучшем друге. Не о собаке или кошке, не об однокласснике, а о роботе, который ведет себя как человек и подключен к интернету, делает публикации в соцсетях, узнает новости и всегда в курсе событий.Подобные роботы есть почти у всех школьников, и Барни чувствует себя аутсайдером. И вот ему дарят такого на день рождения. Только выясняется, что этот долгожданный друг по имени Рон бракованный. Но зато он любопытен, предан Барни и готов ему помогать. И мальчик сам учит его всему, что знает.Продюсером и соавтором сценария стал Питер Бейнхэм (он работал над франшизой "Борат" — интересно, как этот опыт повлиял на мультфильм). А вдохновлялись авторы явно картиной Спайка Джонза "Она" (где герой Хоакина Феникса влюбляется в операционную систему на базе искусственного интеллекта)."Неисправимый Рон" — мультфильм о том, что настоящая дружба преодолеет все технологические ограничения.
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пушкин, сергей безруков, джулиан ассанж, михаил галустян, альфред хичкок, бенедикт камбербэтч, томас эдисон, ричард iii, кино и сериалы, что посмотреть
08:00 21.10.2021 (обновлено: 08:05 21.10.2021)
 

Камбербэтч с котами, а Галустян с клыками. Кино недели

© ВольгаКадр из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна"
Кадр из фильма Кошачьи миры Луиса Уэйна
© Вольга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Камбербэтч снова играет в байопике, Галустян превращается в Дракулу, а знаменитый немецкий актер встречает странного поклонника. На этой неделе в прокате также историческая драма "Учености плоды" с Безруковым в роли сельского "левши" и комедийный мультфильм со смыслом "Неисправимый Рон". О лучших новинках кино — в материале РИА Новости.

Как фрицы нашего Пушкина хотели увезти, а Дракулов невесту увести

Сразу два российских фильма (оба так или иначе связаны с XIX веком) выходят в прокат. В картине "Учености плоды" Сергей Безруков спасает музей Пушкина, а в ленте "Дракулов" Галустян противостоит наследнику профессора Ван Хельсинга.
"Учености плоды" — работа Игоря Угольникова, основанная на реальных событиях. Действие происходит во время Великой Отечественной войны, когда Пушкинские горы и село Михайловское были под немцами.
Туда из Германии приезжает фрау Мария Шиллер — профессор литературы, специалист по великому русскому поэту.
© Sony PicturesКадр из фильма "Учености плоды"
Кадр из фильма Учености плоды
© Sony Pictures
Кадр из фильма "Учености плоды"
Она возглавляет музей, водит экскурсии для солдат вермахта и местных, хотя это не одобряет немецкое командование. Когда гитлеровцы начинают отступать, им приказывают вывезти из Михайловского все исторические ценности. Препятствием становится местный сельский "левша" Сергей (Безруков), состоящий с Марией в запретных отношениях.
© Sony Pictures

Безруков в фильме "Учености плоды".

Кадр из фильма Учености плоды
1 из 2

Безруков в фильме "Учености плоды".

© Sony Pictures
© Sony Pictures

Угольников и Безруков в фильме "Учености плоды".

Кадр из фильма Учености плоды
2 из 2

Угольников и Безруков в фильме "Учености плоды".

© Sony Pictures
1 из 2

Безруков в фильме "Учености плоды".

© Sony Pictures
2 из 2

Угольников и Безруков в фильме "Учености плоды".

© Sony Pictures

"Максимальная достоверность и эмоциональность — ключевые факторы, которые определяют наш подход к созданию картины, — отмечает Игорь Угольников. — Думаю, посмотрев наш фильм, многие люди в мире захотят почитать Пушкина: а что же в нем такого удивительного, что заставляет русских гордиться своим гением?"

А в картине "Дракулов" действие происходит в XIX веке. И там все не так серьезно и правдоподобно. Юрист Петр Смирнов приезжает в мрачное имение графа Дракулова (Галустян), чтобы оформить покупку дома в Москве. Граф замечает фотокарточку Вари, невесты посетителя, и отправляется в город, чтобы познакомиться с ней. Петр выясняет, что граф — кровопийца и невесту надо срочно спасать.
© Централ ПартнершипГалустян в фильме "Дракулов"
Кадр из фильма Дракулов
© Централ Партнершип
Галустян в фильме "Дракулов"
"Дракулов" — классическая легенда в современном прочтении. То есть с черным юмором, недвусмысленными шутками и динамичным повествованием.

"Кино мне понравилось еще на уровне сценария. Я взахлеб прочитал текст, и это было очень смешно!" — признается Галустян.

Если хочется создать нужное настроение перед Хэллоуином, этот фильм — лучший выбор.
© Централ Партнершип

Кадр из фильма "Дракулов".

Кадр из фильма Дракулов
1 из 3

Кадр из фильма "Дракулов".

© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Алексей Золотовицкий в фильме "Дракулов".

Кадр из фильма Дракулов
2 из 3

Алексей Золотовицкий в фильме "Дракулов".

© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Фрагмент из фильма "Дракулов".

Кадр из фильма Дракулов
3 из 3

Фрагмент из фильма "Дракулов".

© Централ Партнершип
1 из 3

Кадр из фильма "Дракулов".

© Централ Партнершип
2 из 3

Алексей Золотовицкий в фильме "Дракулов".

© Централ Партнершип
3 из 3

Фрагмент из фильма "Дракулов".

© Централ Партнершип

Бенедикт, иди, мы тут все уронили

Камбербэтч часто играет реальных исторических личностей. У него в списке Ван Гог, Джулиан Ассанж, математик Алан Тьюринг, английский король Ричард III, изобретатель Томас Эдисон.
В новой ленте "Кошачьи миры Луиса Уэйна" он перевоплотился в знаменитого британского художника, который прославился картинами антропоморфных котов.
© ВольгаКадр из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна"
Кадр из фильма Кошачьи миры Луиса Уэйна
© Вольга
Кадр из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна"
Знакомиться с биографией мастера перед просмотром необязательно: в фильме подробно и просто рассказывают о жизни Уэйна от юности до последних дней.

"Было трудно себе представить, какое влияние оказали картины Луиса на культуру, пока я не взялся за роль, — признается Камбербэтч. — У него была насыщенная личная жизнь. Мы не делали излишний акцент на его душевном здоровье, которое расшаталось к концу жизни, хотя и болезнь, конечно же, повлияла на его характер. В целом он жил очень интересно".

В центре сюжета — история любви Луиса и Эмили (Клэр Фой), гувернантки сестер Уэйна. По сути, эти отношения — главная движущая сила всего фильма.
Кроме того, затрагиваются вопросы науки (которой очень интересовался художник — особенно его занимало электричество), ментального здоровья, социального строя того времени.
Отдельно стоит сказать о визуальных приемах. Некоторые кадры обрабатывали особым образом (фильтры, засветка или изменение насыщенности цветов), чтобы показать, как рассудок покидал Луиса.
Так что Камбербэтч, Фой и кошки в красочных необычных сценах делают "Миры" сюрреалистичным и практически фантастическим байопиком.
© Кинокомпания ВОЛЬГА/Youtube"Кошачьи миры Луиса Уэйна"
Кошачьи миры Луиса Уэйна
© Кинокомпания ВОЛЬГА/Youtube
"Кошачьи миры Луиса Уэйна"

Сосед и актер

Фильм "По соседству" из конкурсной программы Берлинского кинофестиваля — режиссерский дебют актера Даниэля Брюля, известного по картинам "Гуд бай, Ленин", "Бесславные ублюдки", "Первый мститель: Противостояние".
Комедия нравов о популярном артисте с успешной карьерой, идеальной женой и детьми. Он едет на прослушивание в Лондон, а по пути из дома решает зайти в бар.
© Русский РепортажКадр из фильма "По соседству"
Кадр из фильма По соседству
© Русский Репортаж
Кадр из фильма "По соседству"
Единственного посетителя актер принимает за фаната, но тот ведет себя странно и начинает целенаправленно выводить его на эмоции. Оказывается, что это Бруно — сосед Даниэля, который следит за ним и намерен отомстить.

"Меня вдохновляли такие мастера, как Жюли Дельпи, которая одновременно режиссирует и снимается, — отмечает Брюль. — Я давно мечтал найти более целостный подход к картинам, в которых выступаю как актер, — роль режиссера оказалась логичным шагом".

© Русский РепортажКадр из фильма "По соседству"
Кадр из фильма По соседству
© Русский Репортаж
Кадр из фильма "По соседству"
Еще Брюль вдохновлялся работами Альфреда Хичкока и братьев Коэнов. Жанровыми референсами стали "Идеальные незнакомцы", "Окно во двор", а еще "Резня" Романа Полански.
В итоге получился динамичный, ироничный фильм, в котором главное — это споры двух героев. И именно эти разговоры помогут иначе посмотреть на современное общество, культуру потребления и отношения между людьми в целом.
© Русский РепортажКадр из фильма "По соседству"
Кадр из фильма По соседству
© Русский Репортаж
Кадр из фильма "По соседству"

Искусственный, но настоящий друг

Тему искусственного интеллекта и его влияния на нашу жизнь исследует остроумная анимация "Неисправимый Рон".
© DisneyКадр из мультфильма "Неисправимый Рон"
Кадр из мультфильма Неисправимый Рон
© Disney
Кадр из мультфильма "Неисправимый Рон"
Нескладный семиклассник Барни мечтает о лучшем друге. Не о собаке или кошке, не об однокласснике, а о роботе, который ведет себя как человек и подключен к интернету, делает публикации в соцсетях, узнает новости и всегда в курсе событий.
Подобные роботы есть почти у всех школьников, и Барни чувствует себя аутсайдером. И вот ему дарят такого на день рождения. Только выясняется, что этот долгожданный друг по имени Рон бракованный. Но зато он любопытен, предан Барни и готов ему помогать. И мальчик сам учит его всему, что знает.
© Disney

Кадр из мультфильма "Неисправимый Рон".

Кадр из мультфильма Неисправимый Рон
1 из 3

Кадр из мультфильма "Неисправимый Рон".

© Disney
© Disney

Сцена из мультфильма "Неисправимый Рон".

Кадр из мультфильма Неисправимый Рон
2 из 3

Сцена из мультфильма "Неисправимый Рон".

© Disney
© Disney

Фрагмент из мультфильма "Неисправимый Рон".

Кадр из мультфильма Неисправимый Рон
3 из 3

Фрагмент из мультфильма "Неисправимый Рон".

© Disney
1 из 3

Кадр из мультфильма "Неисправимый Рон".

© Disney
2 из 3

Сцена из мультфильма "Неисправимый Рон".

© Disney
3 из 3

Фрагмент из мультфильма "Неисправимый Рон".

© Disney
Продюсером и соавтором сценария стал Питер Бейнхэм (он работал над франшизой "Борат" — интересно, как этот опыт повлиял на мультфильм). А вдохновлялись авторы явно картиной Спайка Джонза "Она" (где герой Хоакина Феникса влюбляется в операционную систему на базе искусственного интеллекта).
"Неисправимый Рон" — мультфильм о том, что настоящая дружба преодолеет все технологические ограничения.
Кадр из сериала Сказки Пушкина. Для взрослых
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