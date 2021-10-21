https://ria.ru/20211021/kino-1755462147.html

Камбербэтч с котами, а Галустян с клыками. Кино недели

Камбербэтч с котами, а Галустян с клыками. Кино недели - РИА Новости, 21.10.2021

Камбербэтч с котами, а Галустян с клыками. Кино недели

Камбербэтч снова играет в байопике, Галустян превращается в Дракулу, а знаменитый немецкий актер встречает странного поклонника. На этой неделе в прокате также... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:00

2021-10-21T08:00

2021-10-21T08:05

пушкин

сергей безруков

джулиан ассанж

михаил галустян

альфред хичкок

бенедикт камбербэтч

культура

томас эдисон

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Камбербэтч снова играет в байопике, Галустян превращается в Дракулу, а знаменитый немецкий актер встречает странного поклонника. На этой неделе в прокате также историческая драма "Учености плоды" с Безруковым в роли сельского "левши" и комедийный мультфильм со смыслом "Неисправимый Рон". О лучших новинках кино — в материале РИА Новости.Как фрицы нашего Пушкина хотели увезти, а Дракулов невесту увестиСразу два российских фильма (оба так или иначе связаны с XIX веком) выходят в прокат. В картине "Учености плоды" Сергей Безруков спасает музей Пушкина, а в ленте "Дракулов" Галустян противостоит наследнику профессора Ван Хельсинга."Учености плоды" — работа Игоря Угольникова, основанная на реальных событиях. Действие происходит во время Великой Отечественной войны, когда Пушкинские горы и село Михайловское были под немцами. Туда из Германии приезжает фрау Мария Шиллер — профессор литературы, специалист по великому русскому поэту.Она возглавляет музей, водит экскурсии для солдат вермахта и местных, хотя это не одобряет немецкое командование. Когда гитлеровцы начинают отступать, им приказывают вывезти из Михайловского все исторические ценности. Препятствием становится местный сельский "левша" Сергей (Безруков), состоящий с Марией в запретных отношениях.А в картине "Дракулов" действие происходит в XIX веке. И там все не так серьезно и правдоподобно. Юрист Петр Смирнов приезжает в мрачное имение графа Дракулова (Галустян), чтобы оформить покупку дома в Москве. Граф замечает фотокарточку Вари, невесты посетителя, и отправляется в город, чтобы познакомиться с ней. Петр выясняет, что граф — кровопийца и невесту надо срочно спасать."Дракулов" — классическая легенда в современном прочтении. То есть с черным юмором, недвусмысленными шутками и динамичным повествованием.Если хочется создать нужное настроение перед Хэллоуином, этот фильм — лучший выбор.Бенедикт, иди, мы тут все уронилиКамбербэтч часто играет реальных исторических личностей. У него в списке Ван Гог, Джулиан Ассанж, математик Алан Тьюринг, английский король Ричард III, изобретатель Томас Эдисон.В новой ленте "Кошачьи миры Луиса Уэйна" он перевоплотился в знаменитого британского художника, который прославился картинами антропоморфных котов.Знакомиться с биографией мастера перед просмотром необязательно: в фильме подробно и просто рассказывают о жизни Уэйна от юности до последних дней.В центре сюжета — история любви Луиса и Эмили (Клэр Фой), гувернантки сестер Уэйна. По сути, эти отношения — главная движущая сила всего фильма.Кроме того, затрагиваются вопросы науки (которой очень интересовался художник — особенно его занимало электричество), ментального здоровья, социального строя того времени.Отдельно стоит сказать о визуальных приемах. Некоторые кадры обрабатывали особым образом (фильтры, засветка или изменение насыщенности цветов), чтобы показать, как рассудок покидал Луиса.Так что Камбербэтч, Фой и кошки в красочных необычных сценах делают "Миры" сюрреалистичным и практически фантастическим байопиком.Сосед и актерФильм "По соседству" из конкурсной программы Берлинского кинофестиваля — режиссерский дебют актера Даниэля Брюля, известного по картинам "Гуд бай, Ленин", "Бесславные ублюдки", "Первый мститель: Противостояние". Комедия нравов о популярном артисте с успешной карьерой, идеальной женой и детьми. Он едет на прослушивание в Лондон, а по пути из дома решает зайти в бар.Единственного посетителя актер принимает за фаната, но тот ведет себя странно и начинает целенаправленно выводить его на эмоции. Оказывается, что это Бруно — сосед Даниэля, который следит за ним и намерен отомстить.Еще Брюль вдохновлялся работами Альфреда Хичкока и братьев Коэнов. Жанровыми референсами стали "Идеальные незнакомцы", "Окно во двор", а еще "Резня" Романа Полански.В итоге получился динамичный, ироничный фильм, в котором главное — это споры двух героев. И именно эти разговоры помогут иначе посмотреть на современное общество, культуру потребления и отношения между людьми в целом.Искусственный, но настоящий другТему искусственного интеллекта и его влияния на нашу жизнь исследует остроумная анимация "Неисправимый Рон".Нескладный семиклассник Барни мечтает о лучшем друге. Не о собаке или кошке, не об однокласснике, а о роботе, который ведет себя как человек и подключен к интернету, делает публикации в соцсетях, узнает новости и всегда в курсе событий.Подобные роботы есть почти у всех школьников, и Барни чувствует себя аутсайдером. И вот ему дарят такого на день рождения. Только выясняется, что этот долгожданный друг по имени Рон бракованный. Но зато он любопытен, предан Барни и готов ему помогать. И мальчик сам учит его всему, что знает.Продюсером и соавтором сценария стал Питер Бейнхэм (он работал над франшизой "Борат" — интересно, как этот опыт повлиял на мультфильм). А вдохновлялись авторы явно картиной Спайка Джонза "Она" (где герой Хоакина Феникса влюбляется в операционную систему на базе искусственного интеллекта)."Неисправимый Рон" — мультфильм о том, что настоящая дружба преодолеет все технологические ограничения.

https://ria.ru/20211017/kino-1754042306.html

пушкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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