https://ria.ru/20211021/khramy-1755698642.html
В России не планируют закрывать храмы в нерабочие дни
В России не планируют закрывать храмы в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021
В России не планируют закрывать храмы в нерабочие дни
Новых мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введения нерабочих дней в ноябре пока в храмах РПЦ принимать не нужно, однако настоятели должны... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:47
2021-10-21T21:47
2021-10-21T21:57
религия
русская православная церковь
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_274a7934d734be9c53cde9d904ce9cd0.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Новых мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введения нерабочих дней в ноябре пока в храмах РПЦ принимать не нужно, однако настоятели должны внимательнее следить за соблюдением существующих санитарных правил, заявил РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)."В отличие от светских учреждений, с лета прошлого года противоэпидемические меры в храмах оставались неизменными, не принимались решения об их ослаблении, затем вновь устрожении. Новых решений не требуется. Так же, как и светская власть сейчас будет следить более внимательно за соблюдением, например, масочного режима, так и настоятелям следует сейчас быть более требовательными, чем в иное время к соблюдению предписанных мер", - сказал епископ Савва, отвечая на вопрос, не планируют ли в РПЦ а также вводить новые противовирусные ограничения в связи с введением нерабочих дней в начале ноября.Почти год назад, во время очередной волны роста заболеваемости коронавирусом, главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и вся Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной церкви. В связи с этим патриарх Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях следующие уже известные правила". Соответствующее письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия к епархиальным преосвященным на территории России тогда было опубликовано на сайте Русской православной церкви.В частности предписано допускать в храм только людей в масках – за этим должны следить дежурные на протяжении всего времени открытия храма для посетителей. "Священнослужителям при общении с прихожанами носить маски, в том числе при совершении исповеди. Рекомендовать исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику", - подчеркнули тогда в РПЦ.Сотрудникам храма и волонтерам, взаимодействующим с прихожанами, наказали носить маски и перчатки и "обрабатывать руки либо защитные перчатки антисептиками не реже, чем раз в два часа, и соблюдать общие меры гигиены". Также священникам предписано "воздерживаться от преподания руки для целования"."Обязать священнослужителей осуществлять дезинфекцию рук антисептиком непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужителей и всех сотрудников храма — перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору", - сказано в письме.Кроме того нужно "строго соблюдать режим проветривания храма, его уборки и обработки на протяжении дня дезинфицирующими растворами икон и иных предметов церковного убранства", а также "разместить при входе в храм плакаты, напоминающие о правилах профилактики".Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов подворий и монастырей наказано "при недомогании и любых признаках ОРВИ немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении)" и, оставаясь дома, обращаться за медицинской помощью, а настоятелям, игуменам и игумениям "организовать обязательные регулярные замеры температуры в течение дня у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов".
https://ria.ru/20211015/sobor-1754708305.html
https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755556598.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a170581955584d6f8f2886820aeb580a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:47 21.10.2021 (обновлено: 21:57 21.10.2021)
В России не планируют закрывать храмы в нерабочие дни
Храмы РПЦ не планируется закрывать в связи с введением нерабочих дней в ноябре
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.
Новых мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введения нерабочих дней в ноябре пока в храмах РПЦ принимать не нужно, однако настоятели должны внимательнее следить за соблюдением существующих санитарных правил, заявил РИА Новости замуправделами Московской патриархии
епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"В отличие от светских учреждений, с лета прошлого года противоэпидемические меры в храмах оставались неизменными, не принимались решения об их ослаблении, затем вновь устрожении. Новых решений не требуется. Так же, как и светская власть сейчас будет следить более внимательно за соблюдением, например, масочного режима, так и настоятелям следует сейчас быть более требовательными, чем в иное время к соблюдению предписанных мер", - сказал епископ Савва, отвечая на вопрос, не планируют ли в РПЦ а также вводить новые противовирусные ограничения в связи с введением нерабочих дней в начале ноября.
Почти год назад, во время очередной волны роста заболеваемости коронавирусом, главный санитарный врач России Анна Попова
попросила патриарха Московского и вся Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной церкви
. В связи с этим патриарх Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях следующие уже известные правила". Соответствующее письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия к епархиальным преосвященным на территории России
тогда было опубликовано на сайте Русской православной церкви.
В частности предписано допускать в храм только людей в масках – за этим должны следить дежурные на протяжении всего времени открытия храма для посетителей. "Священнослужителям при общении с прихожанами носить маски, в том числе при совершении исповеди. Рекомендовать исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику", - подчеркнули тогда в РПЦ.
Сотрудникам храма и волонтерам, взаимодействующим с прихожанами, наказали носить маски и перчатки и "обрабатывать руки либо защитные перчатки антисептиками не реже, чем раз в два часа, и соблюдать общие меры гигиены". Также священникам предписано "воздерживаться от преподания руки для целования".
"Обязать священнослужителей осуществлять дезинфекцию рук антисептиком непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужителей и всех сотрудников храма — перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору", - сказано в письме.
Кроме того нужно "строго соблюдать режим проветривания храма, его уборки и обработки на протяжении дня дезинфицирующими растворами икон и иных предметов церковного убранства", а также "разместить при входе в храм плакаты, напоминающие о правилах профилактики".
Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов подворий и монастырей наказано "при недомогании и любых признаках ОРВИ немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении)" и, оставаясь дома, обращаться за медицинской помощью, а настоятелям, игуменам и игумениям "организовать обязательные регулярные замеры температуры в течение дня у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов".