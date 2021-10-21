https://ria.ru/20211021/khramy-1755698642.html

В России не планируют закрывать храмы в нерабочие дни

В России не планируют закрывать храмы в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021

В России не планируют закрывать храмы в нерабочие дни

Новых мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введения нерабочих дней в ноябре пока в храмах РПЦ принимать не нужно, однако настоятели должны... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:47

2021-10-21T21:47

2021-10-21T21:57

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Новых мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введения нерабочих дней в ноябре пока в храмах РПЦ принимать не нужно, однако настоятели должны внимательнее следить за соблюдением существующих санитарных правил, заявил РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)."В отличие от светских учреждений, с лета прошлого года противоэпидемические меры в храмах оставались неизменными, не принимались решения об их ослаблении, затем вновь устрожении. Новых решений не требуется. Так же, как и светская власть сейчас будет следить более внимательно за соблюдением, например, масочного режима, так и настоятелям следует сейчас быть более требовательными, чем в иное время к соблюдению предписанных мер", - сказал епископ Савва, отвечая на вопрос, не планируют ли в РПЦ а также вводить новые противовирусные ограничения в связи с введением нерабочих дней в начале ноября.Почти год назад, во время очередной волны роста заболеваемости коронавирусом, главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и вся Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной церкви. В связи с этим патриарх Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях следующие уже известные правила". Соответствующее письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия к епархиальным преосвященным на территории России тогда было опубликовано на сайте Русской православной церкви.В частности предписано допускать в храм только людей в масках – за этим должны следить дежурные на протяжении всего времени открытия храма для посетителей. "Священнослужителям при общении с прихожанами носить маски, в том числе при совершении исповеди. Рекомендовать исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику", - подчеркнули тогда в РПЦ.Сотрудникам храма и волонтерам, взаимодействующим с прихожанами, наказали носить маски и перчатки и "обрабатывать руки либо защитные перчатки антисептиками не реже, чем раз в два часа, и соблюдать общие меры гигиены". Также священникам предписано "воздерживаться от преподания руки для целования"."Обязать священнослужителей осуществлять дезинфекцию рук антисептиком непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужителей и всех сотрудников храма — перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору", - сказано в письме.Кроме того нужно "строго соблюдать режим проветривания храма, его уборки и обработки на протяжении дня дезинфицирующими растворами икон и иных предметов церковного убранства", а также "разместить при входе в храм плакаты, напоминающие о правилах профилактики".Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов подворий и монастырей наказано "при недомогании и любых признаках ОРВИ немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении)" и, оставаясь дома, обращаться за медицинской помощью, а настоятелям, игуменам и игумениям "организовать обязательные регулярные замеры температуры в течение дня у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов".

https://ria.ru/20211015/sobor-1754708305.html

https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755556598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии