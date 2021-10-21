https://ria.ru/20211021/kazakhstan-1755523102.html

Президенту Казахстана понравилась идея создать TikTok-проект об истории

Президенту Казахстана понравилась идея создать TikTok-проект об истории - РИА Новости, 21.10.2021

Президенту Казахстана понравилась идея создать TikTok-проект об истории

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создать в республике TikTok-проект "История нашего края". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:40

2021-10-21T09:40

2021-10-21T09:40

в мире

казахстан

акмолинская область

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 21 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создать в республике TikTok-проект "История нашего края".В четверг в республике в онлайн-режиме проходит расширенное заседание совета Ассамблеи народа Казахстана. В ходе мероприятия руководитель объединения поляков Акмолинской области Наталья Нагачевская предложила создать TikTok-проект "История моего края"."Я поддерживаю предложение в отношении создания TikTok-проекта "История нашего края". Действительно, это хороший проект, сейчас молодежь сидит в основном в Instagram, TikTok - это реальность нашей жизни, и давайте вписываться в эту реальность соответствующим образом и положительно влиять на культуру и воспитание наших детей", - сказал Токаев.

https://ria.ru/20210927/yappy-1751954248.html

казахстан

акмолинская область

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в мире, казахстан, акмолинская область, касым-жомарт токаев