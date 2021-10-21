https://ria.ru/20211021/kapitoliy-1755682179.html

По делу о штурме Капитолия арестовали 650 человек

По делу о штурме Капитолия арестовали 650 человек - РИА Новости, 21.10.2021

По делу о штурме Капитолия арестовали 650 человек

По делу о штурме Капитолия арестованы 650 человек, заявил генпрокурор США Меррик Гарланд. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:01

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. По делу о штурме Капитолия арестованы 650 человек, заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.Он не уточнил, по каким обвинениям произведены аресты, добавив, что расследование продолжается.Шестого января толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий и задержала утверждение итогов выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Палата представителей голосами демократов вынесла Трампу импичмент за подстрекательство к штурму конгресса. Сенат оправдал Трампа голосами его однопартийцев-республиканцев.

https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755124381.html

сша

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в мире, сша, джо байден, капитолий