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По делу о штурме Капитолия арестовали 650 человек
По делу о штурме Капитолия арестовали 650 человек - РИА Новости, 21.10.2021
По делу о штурме Капитолия арестовали 650 человек
По делу о штурме Капитолия арестованы 650 человек, заявил генпрокурор США Меррик Гарланд. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:01
2021-10-21T20:01
2021-10-21T20:01
в мире
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капитолий
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. По делу о штурме Капитолия арестованы 650 человек, заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.Он не уточнил, по каким обвинениям произведены аресты, добавив, что расследование продолжается.Шестого января толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий и задержала утверждение итогов выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Палата представителей голосами демократов вынесла Трампу импичмент за подстрекательство к штурму конгресса. Сенат оправдал Трампа голосами его однопартийцев-республиканцев.
https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755124381.html
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в мире, сша, джо байден, капитолий
По делу о штурме Капитолия арестовали 650 человек
В США арестовали арестовали 650 человек по делу о штурме Капитолия