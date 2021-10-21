https://ria.ru/20211021/kapitalizm-1755658647.html

Путин назвал причину кризиса на энергетическом рынке

Путин назвал причину кризиса на энергетическом рынке - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал причину кризиса на энергетическом рынке

Проявление капитализма, который не работает, сейчас наблюдается на энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:35

2021-10-21T18:35

2021-10-21T18:49

россия

экономика

природный газ

владимир путин

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Проявление капитализма, который не работает, сейчас наблюдается на энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."Действительно, вот то, что мы сейчас наблюдаем, скажем, на тех же энергетических рынках, … - это и есть проявление того самого капитализма, который не работает", - сказал президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/krizis-1755658103.html

россия

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россия, экономика, природный газ, владимир путин