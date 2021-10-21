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В Москве проследят за экономической ситуацией во время нерабочих дней
В Москве проследят за экономической ситуацией во время нерабочих дней - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве проследят за экономической ситуацией во время нерабочих дней
Власти Москвы после введения нерабочих дней будут следить за экономической ситуацией и при необходимости принимать решения о дополнительных мерах поддержки... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:59
2021-10-21T14:59
2021-10-21T15:23
общество
москва
россия
экономика
сергей собянин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Москвы после введения нерабочих дней будут следить за экономической ситуацией и при необходимости принимать решения о дополнительных мерах поддержки бизнеса, сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.По его словам, уже сейчас для бизнеса работают программы поддержки бизнеса, как городские, так и федеральные."Все меры поддержки рассматриваются на заседании стратегического совета, мы в оперативном режиме мониторим ситуацию, смотрим, как складываются обороты во всех отраслях, и совместно с бизнесом в диалоге будем принимать решения о введении каких-то дополнительных мер поддержки", - сказал Пуртов, отвечая на вопрос, планируется ли дополнительная поддержка бизнеса в связи с введением нерабочих дней.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября, в этот период закроются практически все организации и предприятия города, кроме тех, которые обеспечивают его функционирование, будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости аптеки, рестораны смогут обслуживать только навынос или по доставке.
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общество, москва, россия, экономика, сергей собянин
14:59 21.10.2021 (обновлено: 15:23 21.10.2021)
В Москве проследят за экономической ситуацией во время нерабочих дней
Власти Москвы проследят за изменениями экономической ситуации во время нерабочих дней