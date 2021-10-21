https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755575151.html
В Калмыкии планируют объявить школьные каникулы с 23 октября
В Калмыкии планируют объявить школьные каникулы с 23 октября - РИА Новости, 21.10.2021
В Калмыкии планируют объявить школьные каникулы с 23 октября
Дополнительные каникулы для школьников с 23 октября по 7 ноября планируют объявить в Калмыкии на фоне ситуации с коронавирусом, а также внедрить QR-коды,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:39
2021-10-21T13:39
2021-10-21T14:24
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ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости. Дополнительные каникулы для школьников с 23 октября по 7 ноября планируют объявить в Калмыкии на фоне ситуации с коронавирусом, а также внедрить QR-коды, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.По информации ведомства, в четверг состоялось заседание оперштаба Калмыкии, на котором обсуждалась возможность применения новых ограничительных мер."В рамках оперативного штаба рассмотрели новые меры предосторожности и ограничения по работе организаций и учреждений республики. Это внедрение QR-кодов, дополнительные каникулы в образовательных учреждениях с 23 октября до 7 ноября, а также перевод на удаленную работу сотрудников старше 60 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.Как пояснили РИА Новости в ведомстве, окончательное решение о введении новых мер будет принято до конца недели.Ранее сообщалось, что в среду главный государственный санитарный врач региона подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан, среди них учителя, медработники, пожилые люди, работники правоохранительных органов.
https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755575886.html
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коронавирус covid-19, общество, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, qr-код
13:39 21.10.2021 (обновлено: 14:24 21.10.2021)
В Калмыкии планируют объявить школьные каникулы с 23 октября
Дополнительные каникулы для школьников с 23 октября по 7 ноября объявят в Калмыкии
ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости.
Дополнительные каникулы для школьников с 23 октября по 7 ноября планируют объявить в Калмыкии
на фоне ситуации с коронавирусом, а также внедрить QR-коды, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.
По информации ведомства, в четверг состоялось заседание оперштаба Калмыкии, на котором обсуждалась возможность применения новых ограничительных мер.
"В рамках оперативного штаба рассмотрели новые меры предосторожности и ограничения по работе организаций и учреждений республики. Это внедрение QR-кодов, дополнительные каникулы в образовательных учреждениях с 23 октября до 7 ноября, а также перевод на удаленную работу сотрудников старше 60 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как пояснили РИА Новости в ведомстве, окончательное решение о введении новых мер будет принято до конца недели.
Ранее сообщалось, что в среду главный государственный санитарный врач региона подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан, среди них учителя, медработники, пожилые люди, работники правоохранительных органов.