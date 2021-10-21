https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755575151.html

В Калмыкии планируют объявить школьные каникулы с 23 октября

В Калмыкии планируют объявить школьные каникулы с 23 октября - РИА Новости, 21.10.2021

В Калмыкии планируют объявить школьные каникулы с 23 октября

Дополнительные каникулы для школьников с 23 октября по 7 ноября планируют объявить в Калмыкии на фоне ситуации с коронавирусом, а также внедрить QR-коды,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:39

2021-10-21T13:39

2021-10-21T14:24

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ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости. Дополнительные каникулы для школьников с 23 октября по 7 ноября планируют объявить в Калмыкии на фоне ситуации с коронавирусом, а также внедрить QR-коды, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.По информации ведомства, в четверг состоялось заседание оперштаба Калмыкии, на котором обсуждалась возможность применения новых ограничительных мер."В рамках оперативного штаба рассмотрели новые меры предосторожности и ограничения по работе организаций и учреждений республики. Это внедрение QR-кодов, дополнительные каникулы в образовательных учреждениях с 23 октября до 7 ноября, а также перевод на удаленную работу сотрудников старше 60 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.Как пояснили РИА Новости в ведомстве, окончательное решение о введении новых мер будет принято до конца недели.Ранее сообщалось, что в среду главный государственный санитарный врач региона подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан, среди них учителя, медработники, пожилые люди, работники правоохранительных органов.

https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755575886.html

https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html

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