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В Курганской области снизили возраст самоизоляции пожилых без прививки

В Курганской области снизили возраст самоизоляции пожилых без прививки - РИА Новости, 21.10.2021

В Курганской области снизили возраст самоизоляции пожилых без прививки

Власти в Курганской области вводят с 25 октября режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, у которых нет прививки от новой коронавирусной инфекции, ранее... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:50

2021-10-21T23:50

2021-10-21T23:50

распространение коронавируса

курганская область

курган

здоровье - общество

россия

самоизоляция

вакцинация россиян от covid-19

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Власти в Курганской области вводят с 25 октября режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, у которых нет прививки от новой коронавирусной инфекции, ранее самоизоляция вводилась для граждан старше 65 лет, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, ранее такая мера была введена с 18 октября для граждан старше 65 лет."Обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет с 25 октября. Исключение составляют жители региона, которые прошли вакцинацию и которые переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев", - говорится в сообщении.Пожилые люди, у которых нет прививки и справки о перенесённой болезни, смогут выходить из дома для обращения за медпомощью и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования до места проведения вакцинации, посещения судов, правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, уточняется в сообщении. А также передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не прерывающем 100 метров и выноса мусора, поясняется в сообщении.Также работодатели обязаны отправить на дистанционный режим работы тех сотрудников старше 60 лет, у которых нет справки о перенесённом коронавирусе или сертификата о вакцинации, либо иным способом обеспечить режим самоизоляции для таких граждан, добавляет пресс-служба.Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 36 946 случаев COVID-19.

https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755696004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курганская область, курган, здоровье - общество, россия, самоизоляция, вакцинация россиян от covid-19