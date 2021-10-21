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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/izolyatsiya-1755711135.html
В Курганской области снизили возраст самоизоляции пожилых без прививки
В Курганской области снизили возраст самоизоляции пожилых без прививки - РИА Новости, 21.10.2021
В Курганской области снизили возраст самоизоляции пожилых без прививки
Власти в Курганской области вводят с 25 октября режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, у которых нет прививки от новой коронавирусной инфекции, ранее... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T23:50
2021-10-21T23:50
распространение коронавируса
курганская область
курган
здоровье - общество
россия
самоизоляция
вакцинация россиян от covid-19
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Власти в Курганской области вводят с 25 октября режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, у которых нет прививки от новой коронавирусной инфекции, ранее самоизоляция вводилась для граждан старше 65 лет, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, ранее такая мера была введена с 18 октября для граждан старше 65 лет."Обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет с 25 октября. Исключение составляют жители региона, которые прошли вакцинацию и которые переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев", - говорится в сообщении.Пожилые люди, у которых нет прививки и справки о перенесённой болезни, смогут выходить из дома для обращения за медпомощью и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования до места проведения вакцинации, посещения судов, правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, уточняется в сообщении. А также передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не прерывающем 100 метров и выноса мусора, поясняется в сообщении.Также работодатели обязаны отправить на дистанционный режим работы тех сотрудников старше 60 лет, у которых нет справки о перенесённом коронавирусе или сертификата о вакцинации, либо иным способом обеспечить режим самоизоляции для таких граждан, добавляет пресс-служба.Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 36 946 случаев COVID-19.
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курганская область, курган, здоровье - общество, россия, самоизоляция, вакцинация россиян от covid-19
23:50 21.10.2021
 
В Курганской области снизили возраст самоизоляции пожилых без прививки

Власти Курганской области снизили возраст до 60 лет самоизоляции пожилых без прививки

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц
Медицинский работник держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Власти в Курганской области вводят с 25 октября режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, у которых нет прививки от новой коронавирусной инфекции, ранее самоизоляция вводилась для граждан старше 65 лет, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, ранее такая мера была введена с 18 октября для граждан старше 65 лет.
"Обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет с 25 октября. Исключение составляют жители региона, которые прошли вакцинацию и которые переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Пожилые люди, у которых нет прививки и справки о перенесённой болезни, смогут выходить из дома для обращения за медпомощью и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования до места проведения вакцинации, посещения судов, правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, уточняется в сообщении. А также передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не прерывающем 100 метров и выноса мусора, поясняется в сообщении.
Также работодатели обязаны отправить на дистанционный режим работы тех сотрудников старше 60 лет, у которых нет справки о перенесённом коронавирусе или сертификата о вакцинации, либо иным способом обеспечить режим самоизоляции для таких граждан, добавляет пресс-служба.
Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 36 946 случаев COVID-19.
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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Распространение коронавирусаКурганская областьКурганЗдоровье - ОбществоРоссияСамоизоляцияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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