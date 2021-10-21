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Путин призвал не политизировать историю
Путин призвал не политизировать историю - РИА Новости, 21.10.2021
Путин призвал не политизировать историю
Можно как угодно относиться к Иосифу Сталину, но советское правительство боролось за то, чтобы предотвратить Вторую мировую войну, заявил президент России... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:55
2021-10-21T20:43
владимир путин
в мире
история
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Можно как угодно относиться к Иосифу Сталину, но советское правительство боролось за то, чтобы предотвратить Вторую мировую войну, заявил президент России Владимир Путин."Можно как угодно, – и есть за что – если вспомнить Сталина, за его лагеря, репрессии и так далее, но я видел в документах его даже резолюции. Реально советское правительство боролось за то, чтобы предотвратить начало Второй мировой войны", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Также Путин подчеркнул, что Запад не забыл победу СССР в войне, просто использует события прошлого для решения своих вопросов, но манипулирование историей ни к чему хорошему не ведет."Я понимаю сегодняшнее польское руководство по поводу событий 1939 года. Но когда им говоришь: ребята, ну вы смотрите, что происходило чуть-чуть раньше до этого - вы же поучаствовали вместе с Германией в разделе Чехословакии... Я читал и архивные документы, которые оказались у нас после того, как Красная армия прошла через Европу, и немецкие, кстати говоря, и польские, и французские - у нас все есть. Но... напрямую просто договорились о разделе Чехословакии, договорились о времени вхождения войск. Но послушайте, а потом все сваливать на Советский Союз", - подчеркнул Путин."Кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. Подзабыли? Вспомнить не сложно, это же очевидный факт", - заявил президент на заседании.Путин напомнил о потерях Красной армии в боях и о том, что 75, а то и 80 процентов всего потенциала Вермахта было уничтожено Красной армией."Вы что, подзабыли это совсем? Да нет, не подзабыли. Просто используют события прошлого для решения сегодняшних конъюнктурных внутриполитических вопросов. Это плохо, потому что такое манипулирование историей ни к чему хорошему не ведет", - заявил Путин. Он добавил, что это не ведет к взаимопониманию, которое так нужно сегодня."Понимаете, не нужно политизировать здесь ничего, давайте спокойно на уровне экспертов почитаем документы и разберемся во всем. Ведь никто не обвиняет тогдашнее польское руководство, но мы не позволим обвинять и Россию, Советский Союз, в том, в чем её обвиняют", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html
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владимир путин, в мире, история, международный дискуссионный клуб "валдай"
18:55 21.10.2021 (обновлено: 20:43 21.10.2021)
 
Путин призвал не политизировать историю

Путин: не нужно политизировать историю, нужно разобраться на уровне экспертов

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Можно как угодно относиться к Иосифу Сталину, но советское правительство боролось за то, чтобы предотвратить Вторую мировую войну, заявил президент России Владимир Путин.
"Можно как угодно, – и есть за что – если вспомнить Сталина, за его лагеря, репрессии и так далее, но я видел в документах его даже резолюции. Реально советское правительство боролось за то, чтобы предотвратить начало Второй мировой войны", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Также Путин подчеркнул, что Запад не забыл победу СССР в войне, просто использует события прошлого для решения своих вопросов, но манипулирование историей ни к чему хорошему не ведет.
"Я понимаю сегодняшнее польское руководство по поводу событий 1939 года. Но когда им говоришь: ребята, ну вы смотрите, что происходило чуть-чуть раньше до этого - вы же поучаствовали вместе с Германией в разделе Чехословакии... Я читал и архивные документы, которые оказались у нас после того, как Красная армия прошла через Европу, и немецкие, кстати говоря, и польские, и французские - у нас все есть. Но... напрямую просто договорились о разделе Чехословакии, договорились о времени вхождения войск. Но послушайте, а потом все сваливать на Советский Союз", - подчеркнул Путин.
"Кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. Подзабыли? Вспомнить не сложно, это же очевидный факт", - заявил президент на заседании.
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Путин напомнил о потерях Красной армии в боях и о том, что 75, а то и 80 процентов всего потенциала Вермахта было уничтожено Красной армией.
"Вы что, подзабыли это совсем? Да нет, не подзабыли. Просто используют события прошлого для решения сегодняшних конъюнктурных внутриполитических вопросов. Это плохо, потому что такое манипулирование историей ни к чему хорошему не ведет", - заявил Путин. Он добавил, что это не ведет к взаимопониманию, которое так нужно сегодня.
"Понимаете, не нужно политизировать здесь ничего, давайте спокойно на уровне экспертов почитаем документы и разберемся во всем. Ведь никто не обвиняет тогдашнее польское руководство, но мы не позволим обвинять и Россию, Советский Союз, в том, в чем её обвиняют", - подчеркнул президент.
 
Владимир ПутинВ миреисторияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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