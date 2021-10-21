https://ria.ru/20211021/isaac-1755531883.html

Грим Оскара Айзека в "Дюне" был вдохновлен внешностью Николая II

Грим Оскара Айзека в "Дюне" был вдохновлен внешностью Николая II - РИА Новости, 21.10.2021

Грим Оскара Айзека в "Дюне" был вдохновлен внешностью Николая II

Гример и дизайнер Дональд Моуэт в интервью изданию GQ рассказал, как придумал образ Оскара Айзека в научно-фантастическом фильме Дени Вильнева "Дюна". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:30

2021-10-21T19:30

2021-10-21T19:30

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Гример и дизайнер Дональд Моуэт в интервью изданию GQ рассказал, как придумал образ Оскара Айзека в научно-фантастическом фильме Дени Вильнева "Дюна".В ленте, основанной на одноименной серии книг Фрэнка Герберта, Айзек играет герцога Лето Атрейдеса — отца Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) и мужа леди Джессики (Ребекка Фергюсон). В картине актер появляется с густой бородой и кудрявыми темными волосами. В романе же его персонаж описывается, как "высокий, смуглый" мужчина без бороды.Моуэт изначально представлял, что герцог Атрейдес будет чисто выбритым дворянином. Но режиссер Дени Вильнев захотел, чтобы Оскар Айзек был с растительностью на лице.Гример начал изучать, как выглядели различные дворяне с бородами. Дональд Моуэт вдохновлялся внешностью греко-римской знати, но за основу он в итоге взял образы принца Майкла Кентского и последнего российского императора Николая II. Оскар Айзер отращивал бороду около четырех месяцев. В это время он тщательно ухаживал за ней: мыл шампунем, наносил кондиционер, регулярно чистил ее, выравнивал и, конечно же, использовал специальное масло в большом количестве. Дональд Моуэт также рассказал, что, поскольку между Айзеком и Шаламе небольшая разница в возрасте для отца и сына (одному актеру 42 года — другому 25), гример немного состарил бороду Оскара серым цветом и приклеил на его лицо "гусиные лапки", что создать небольшие морщины. Благодаря этому приему отношения между "отцом и сыном" на экране выглядели более правдоподобно. Мировая премьера "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале в сентябре. В российских кинотеатрах одна из самых ожидаемых картин года вышла 16 сентября.Действие в фильме разворачиваются в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес вместе с семьей отправляется на планету Арракис, где есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.

https://ria.ru/20210927/ekranizatsiya-1751611799.html

https://ria.ru/20210907/dune2-1748981544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, николай ii, майкл кентский, кино и сериалы