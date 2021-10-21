Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211021/isaac-1755531883.html
Грим Оскара Айзека в "Дюне" был вдохновлен внешностью Николая II
Грим Оскара Айзека в "Дюне" был вдохновлен внешностью Николая II - РИА Новости, 21.10.2021
Грим Оскара Айзека в "Дюне" был вдохновлен внешностью Николая II
Гример и дизайнер Дональд Моуэт в интервью изданию GQ рассказал, как придумал образ Оскара Айзека в научно-фантастическом фильме Дени Вильнева "Дюна". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:30
2021-10-21T19:30
культура
новости культуры
николай ii
майкл кентский
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755532945_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f34e8f4a6f0fe45c835425018c138154.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Гример и дизайнер Дональд Моуэт в интервью изданию GQ рассказал, как придумал образ Оскара Айзека в научно-фантастическом фильме Дени Вильнева "Дюна".В ленте, основанной на одноименной серии книг Фрэнка Герберта, Айзек играет герцога Лето Атрейдеса — отца Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) и мужа леди Джессики (Ребекка Фергюсон). В картине актер появляется с густой бородой и кудрявыми темными волосами. В романе же его персонаж описывается, как "высокий, смуглый" мужчина без бороды.Моуэт изначально представлял, что герцог Атрейдес будет чисто выбритым дворянином. Но режиссер Дени Вильнев захотел, чтобы Оскар Айзек был с растительностью на лице.Гример начал изучать, как выглядели различные дворяне с бородами. Дональд Моуэт вдохновлялся внешностью греко-римской знати, но за основу он в итоге взял образы принца Майкла Кентского и последнего российского императора Николая II. Оскар Айзер отращивал бороду около четырех месяцев. В это время он тщательно ухаживал за ней: мыл шампунем, наносил кондиционер, регулярно чистил ее, выравнивал и, конечно же, использовал специальное масло в большом количестве. Дональд Моуэт также рассказал, что, поскольку между Айзеком и Шаламе небольшая разница в возрасте для отца и сына (одному актеру 42 года — другому 25), гример немного состарил бороду Оскара серым цветом и приклеил на его лицо "гусиные лапки", что создать небольшие морщины. Благодаря этому приему отношения между "отцом и сыном" на экране выглядели более правдоподобно. Мировая премьера "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале в сентябре. В российских кинотеатрах одна из самых ожидаемых картин года вышла 16 сентября.Действие в фильме разворачиваются в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес вместе с семьей отправляется на планету Арракис, где есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.
https://ria.ru/20210927/ekranizatsiya-1751611799.html
https://ria.ru/20210907/dune2-1748981544.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755532945_203:0:1163:720_1920x0_80_0_0_95ba04b670b521c00491da01a6f12616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, николай ii, майкл кентский, кино и сериалы
19:30 21.10.2021
 
Грим Оскара Айзека в "Дюне" был вдохновлен внешностью Николая II

Гример создал образ Оскара Айзека в "Дюне", глядя на портреты Николая II

© Legendary Pictures, 2021Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
© Legendary Pictures, 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Гример и дизайнер Дональд Моуэт в интервью изданию GQ рассказал, как придумал образ Оскара Айзека в научно-фантастическом фильме Дени Вильнева "Дюна".
В ленте, основанной на одноименной серии книг Фрэнка Герберта, Айзек играет герцога Лето Атрейдеса — отца Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) и мужа леди Джессики (Ребекка Фергюсон). В картине актер появляется с густой бородой и кудрявыми темными волосами. В романе же его персонаж описывается, как "высокий, смуглый" мужчина без бороды.
Моуэт изначально представлял, что герцог Атрейдес будет чисто выбритым дворянином. Но режиссер Дени Вильнев захотел, чтобы Оскар Айзек был с растительностью на лице.
"Если честно, я был тогда удивлен", — отметил он.
Гример начал изучать, как выглядели различные дворяне с бородами. Дональд Моуэт вдохновлялся внешностью греко-римской знати, но за основу он в итоге взял образы принца Майкла Кентского и последнего российского императора Николая II.

"Я рассматривал эту задачу с европейской точки зрения, особенно с греко-римской, — прокомментировал Дональд Моуэт, добавив, что также изучил, как выглядели российские императоры, особенно Николай II и его современники. — Если вы посмотрите на принца Майкла Кентского — двоюродного брата королевы, то заметите — он точная копия российского царя Николая".

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПринц Майкл Кентский на премьере 23-го по счету фильма о приключениях Джеймса Бонда "007: Координаты Скайфолл" в Москве
Принц Майкл Кентский на премьере 23-го по счету фильма о приключениях Джеймса Бонда 007: Координаты Скайфолл в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Принц Майкл Кентский на премьере 23-го по счету фильма о приключениях Джеймса Бонда "007: Координаты Скайфолл" в Москве
Оскар Айзер отращивал бороду около четырех месяцев. В это время он тщательно ухаживал за ней: мыл шампунем, наносил кондиционер, регулярно чистил ее, выравнивал и, конечно же, использовал специальное масло в большом количестве.
Дональд Моуэт также рассказал, что, поскольку между Айзеком и Шаламе небольшая разница в возрасте для отца и сына (одному актеру 42 года — другому 25), гример немного состарил бороду Оскара серым цветом и приклеил на его лицо "гусиные лапки", что создать небольшие морщины. Благодаря этому приему отношения между "отцом и сыном" на экране выглядели более правдоподобно.
Кадр из фильма Дюна
27 сентября, 08:00Культура
Как на картинке. "Дюна" и другие экранизации фантастики
Мировая премьера "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале в сентябре. В российских кинотеатрах одна из самых ожидаемых картин года вышла 16 сентября.
Действие в фильме разворачиваются в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес вместе с семьей отправляется на планету Арракис, где есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.
Кадр из фильма Дюна
7 сентября, 11:46Культура
Дени Вильнев раскрыл, когда планирует приступить к съемкам сиквела "Дюны"
 
КультураНовости культурыНиколай IIМайкл КентскийКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
01:39Европейский совет вновь обсудит ситуацию с ценами на энергию в декабре
Лента новостейМолния
Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы ракаЕвропейский совет вновь обсудит ситуацию с ценами на энергию в декабре