https://ria.ru/20211021/iphone-1755623553.html

В Москве запустили сервис помесячной аренды iPhone

В Москве запустили сервис помесячной аренды iPhone - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве запустили сервис помесячной аренды iPhone

Сотовый оператор МТС совместно со стартапом Arenter объявили о запуске сервиса с арендой смартфонов Apple. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:40

2021-10-21T16:40

2021-10-21T17:05

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сотовый оператор МТС совместно со стартапом Arenter объявили о запуске сервиса с арендой смартфонов Apple.Договор на пользование можно заключить сроком от одного до 12 месяцев. Пока его можно оформить только в Москве и Подмосковье.Потенциальным клиентам доступны iPhone XR, 11, 12 и 13. Дешевле всего обойдется XR, за который в месяц придется отдать 3800 рублей, а вот за новенький iPhone 13 Pro Max уже попросят от 8900 до 16 490 рублей, в зависимости от срока аренды. В МТС обещают, что пользователи не будут нести ответственность за потертости и мелкие царапины. Но за более серьезные проблемы с устройством предусмотрены денежные санкции.Компания считает, что услуга станет популярна среди молодежи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства, и тех, кто хочет протестировать смартфон перед покупкой или взять его с собой в отпуск.

https://ria.ru/20211011/iphone-1753967557.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, мтс, apple, apple iphone