https://ria.ru/20211021/iphone-1755623553.html
В Москве запустили сервис помесячной аренды iPhone
В Москве запустили сервис помесячной аренды iPhone - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве запустили сервис помесячной аренды iPhone
Сотовый оператор МТС совместно со стартапом Arenter объявили о запуске сервиса с арендой смартфонов Apple. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:40
2021-10-21T16:40
2021-10-21T17:05
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сотовый оператор МТС совместно со стартапом Arenter объявили о запуске сервиса с арендой смартфонов Apple.Договор на пользование можно заключить сроком от одного до 12 месяцев. Пока его можно оформить только в Москве и Подмосковье.Потенциальным клиентам доступны iPhone XR, 11, 12 и 13. Дешевле всего обойдется XR, за который в месяц придется отдать 3800 рублей, а вот за новенький iPhone 13 Pro Max уже попросят от 8900 до 16 490 рублей, в зависимости от срока аренды. В МТС обещают, что пользователи не будут нести ответственность за потертости и мелкие царапины. Но за более серьезные проблемы с устройством предусмотрены денежные санкции.Компания считает, что услуга станет популярна среди молодежи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства, и тех, кто хочет протестировать смартфон перед покупкой или взять его с собой в отпуск.
https://ria.ru/20211011/iphone-1753967557.html
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