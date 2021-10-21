https://ria.ru/20211021/internet-1755587461.html

В Тюменской области по технологии ВОЛС к интернету подключены 396 объектов

В Тюменской области по технологии ВОЛС к интернету подключены 396 объектов - РИА Новости, 21.10.2021

В Тюменской области по технологии ВОЛС к интернету подключены 396 объектов

В Тюменской области к сети интернет по технологии ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) подключены 396 социально значимых объектов, сообщает областной... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:37

2021-10-21T14:37

2021-10-21T14:37

тюменская область

интернет

эр-телеком холдинг

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ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА Новости. В Тюменской области к сети интернет по технологии ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) подключены 396 социально значимых объектов, сообщает областной департамент информатизации.В числе подключенных 192 фельдшерско-акушерских пункта, 86 культурно-досуговых учреждений, 56 участковых пунктов полиции, 33 школы, 26 администраций сельских поселений, 2 пожарных части и 1 место приема граждан Росгвардии.Сейчас идет согласование перечня дополнительного объема объектов, работы по подключению которых планируется завершить до конца ноября этого года."Объем подключаемых объектов позволил выполнить показатель регионального проекта "Информационная инфраструктура" — "Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения", - говорится в сообщении департамента.За 2019 и 2020 год в области мероприятия по подключению к сети интернет были выполнены на 655 объектах согласно госконтракту, заключенному между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АО "ЭР-Телеком Холдинг".

https://ria.ru/20211018/tyumen-1755061560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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