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В Тюменской области по технологии ВОЛС к интернету подключены 396 объектов
В Тюменской области по технологии ВОЛС к интернету подключены 396 объектов - РИА Новости, 21.10.2021
В Тюменской области по технологии ВОЛС к интернету подключены 396 объектов
В Тюменской области к сети интернет по технологии ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) подключены 396 социально значимых объектов, сообщает областной... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:37
2021-10-21T14:37
2021-10-21T14:37
тюменская область
интернет
эр-телеком холдинг
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ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА Новости. В Тюменской области к сети интернет по технологии ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) подключены 396 социально значимых объектов, сообщает областной департамент информатизации.В числе подключенных 192 фельдшерско-акушерских пункта, 86 культурно-досуговых учреждений, 56 участковых пунктов полиции, 33 школы, 26 администраций сельских поселений, 2 пожарных части и 1 место приема граждан Росгвардии.Сейчас идет согласование перечня дополнительного объема объектов, работы по подключению которых планируется завершить до конца ноября этого года."Объем подключаемых объектов позволил выполнить показатель регионального проекта "Информационная инфраструктура" — "Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения", - говорится в сообщении департамента.За 2019 и 2020 год в области мероприятия по подключению к сети интернет были выполнены на 655 объектах согласно госконтракту, заключенному между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АО "ЭР-Телеком Холдинг".
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интернет, эр-телеком холдинг
ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА Новости. В Тюменской области к сети интернет по технологии ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) подключены 396 социально значимых объектов, сообщает областной департамент информатизации.
В числе подключенных 192 фельдшерско-акушерских пункта, 86 культурно-досуговых учреждений, 56 участковых пунктов полиции, 33 школы, 26 администраций сельских поселений, 2 пожарных части и 1 место приема граждан Росгвардии.
Сейчас идет согласование перечня дополнительного объема объектов, работы по подключению которых планируется завершить до конца ноября этого года.
"Объем подключаемых объектов позволил выполнить показатель регионального проекта "Информационная инфраструктура" — "Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения", - говорится в сообщении департамента.
За 2019 и 2020 год в области мероприятия по подключению к сети интернет были выполнены на 655 объектах согласно госконтракту, заключенному между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АО "ЭР-Телеком Холдинг".