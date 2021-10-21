https://ria.ru/20211021/interesy-1755681000.html

Путин заявил, что "Северный поток — 2" не только в интересах "Газпрома"

Путин заявил, что "Северный поток — 2" не только в интересах "Газпрома" - РИА Новости, 21.10.2021

Путин заявил, что "Северный поток — 2" не только в интересах "Газпрома"

Проект "Северный поток 2" - это интересы не только "Газпрома", но европейских партнеров России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:56

2021-10-21T19:56

2021-10-21T21:58

владимир путин

газпром

россия

северный поток — 2

цены на нефть

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Проект "Северный поток 2" - это интересы не только "Газпрома", но европейских партнеров России, заявил президент РФ Владимир Путин."Кстати говоря, мы говорим… "Северный поток 2", "Газпром"… там пять европейских компаний участники. Почему "Газпром" только. Вы что, подзабыли, что ли? Пять европейских крупнейших компаний работают ... в рамках этого проекта. Это не только интересы "Газпрома", это интересы наших партнеров и прежде всего, конечно, европейских", - сказал Путин в ходе Валдайского форума.

https://ria.ru/20211021/shantazh-1755599670.html

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владимир путин, газпром, россия, северный поток — 2, цены на нефть