https://ria.ru/20211021/inspektsiya-1755709726.html
В ВОЗ заявили, что инспекцию в России проведут после получения новых данных
В ВОЗ заявили, что инспекцию в России проведут после получения новых данных - РИА Новости, 21.10.2021
В ВОЗ заявили, что инспекцию в России проведут после получения новых данных
Всемирная организация здравоохранения направит инспекцию на производство вакцины "Спутник V" после получения от РФПИ данных об устранении выявленных недочетов,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T23:32
2021-10-21T23:32
2021-10-21T23:32
воз
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
россия
сумья сваминатан
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ЖЕНЕВА, 21 окт - РИА Новости. Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения направит инспекцию на производство вакцины "Спутник V" после получения от РФПИ данных об устранении выявленных недочетов, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ."Мы ждем дополнительных данных для подтверждения нашей оценки. Заявитель и производители также согласились представить обновленный список корректирующих и предупреждающих действий для устранения первоначальных замечаний инспекции. Дата проведения инспекции не назначена. После получения и рассмотрения обновленного списка будет проведена выездная инспекция для проверки надлежащего выполнения заявленных мер", - отметили в ВОЗ.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд рассчитывает, что ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V" в ближайшие пару месяцев, ожидает, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию.До этого в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что отправка инспекции будет зависеть от наличия свободных экспертов, а также от эпидемиологических требований в стране.
https://ria.ru/20211021/dokumenty-1755706372.html
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воз, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, сумья сваминатан
В ВОЗ заявили, что инспекцию в России проведут после получения новых данных
В ВОЗ заявили, что инспекция по "Спутнику V" в России пройдет после получения новых данных