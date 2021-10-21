https://ria.ru/20211021/inspektsiya-1755641024.html
ВОЗ проведет инспекцию "Спутника V" в ближайшие недели
ВОЗ проведет инспекцию "Спутника V" в ближайшие недели - РИА Новости, 21.10.2021
ВОЗ проведет инспекцию "Спутника V" в ближайшие недели
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует в ближайшие недели возобновить инспекции предприятий, на которых производится российская вакцина от... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:41
2021-10-21T17:41
2021-10-21T18:07
распространение коронавируса
воз
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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ЦЮРИХ, 21 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует в ближайшие недели возобновить инспекции предприятий, на которых производится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", сообщила в четверг помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао."Мы еще не получили все материалы по "Спутнику", и позвольте мне сообщить, что процесс был приостановлен до вчерашнего вечера из-за юридической процедуры... С сегодняшнего дня он (процесс) возобновился. И поэтому мы ожидаем, что сможем возобновить инспекции в ближайшие несколько недель... Мы все еще планируем получить дополнительные данные от заявителя "Спутника", - сказала Симао на брифинге.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд рассчитывает, что ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V" в ближайшие пару месяцев, ожидает, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию.До этого в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что отправка инспекции будет зависеть от наличия свободных экспертов, а также от эпидемиологических требований в стране.
РИА Новости
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РИА Новости
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воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
17:41 21.10.2021 (обновлено: 18:07 21.10.2021)
ВОЗ проведет инспекцию "Спутника V" в ближайшие недели
ВОЗ проведет инспекцию "Спутника V" в ближайшие недели