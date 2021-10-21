https://ria.ru/20211021/inspektsiya-1755641024.html

ВОЗ проведет инспекцию "Спутника V" в ближайшие недели

ВОЗ проведет инспекцию "Спутника V" в ближайшие недели - РИА Новости, 21.10.2021

ВОЗ проведет инспекцию "Спутника V" в ближайшие недели

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует в ближайшие недели возобновить инспекции предприятий, на которых производится российская вакцина от... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:41

2021-10-21T17:41

2021-10-21T18:07

распространение коронавируса

воз

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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ЦЮРИХ, 21 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует в ближайшие недели возобновить инспекции предприятий, на которых производится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", сообщила в четверг помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао."Мы еще не получили все материалы по "Спутнику", и позвольте мне сообщить, что процесс был приостановлен до вчерашнего вечера из-за юридической процедуры... С сегодняшнего дня он (процесс) возобновился. И поэтому мы ожидаем, что сможем возобновить инспекции в ближайшие несколько недель... Мы все еще планируем получить дополнительные данные от заявителя "Спутника", - сказала Симао на брифинге.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд рассчитывает, что ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V" в ближайшие пару месяцев, ожидает, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию.До этого в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что отправка инспекции будет зависеть от наличия свободных экспертов, а также от эпидемиологических требований в стране.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"