19:20 21.10.2021 (обновлено: 22:37 21.10.2021)
Путин призвал совершенствовать закон об иноагентах
Путин заявил, что закон об иноагентах усовершенствуют
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах нужно совершенствовать, и это будет сделано.
"Мои знакомые говорили мне: вот мы занимаются благотворительной деятельностью, нас подводят к тому, что мы иноагенты. Я знаю, и на Совете по правам человека тоже об этом коллеги говорят. Я постоянно даю такие поручения в администрацию президента, депутатам в Госдуму, чтобы возвращали, совершенствовали этот инструмент, и ни в коем случае не злоупотребляли им". - отметил президент, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Так что за то, что вы еще раз на это обратили внимание, вам большое спасибо. Мы этим займемся". - сказал Путин, обращаясь к главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову, который поднял эту тему в рамках дискуссии.
Ранее нобелевский лауреат, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, выступая на Валдайском форуме, сравнил статус иноагента с Миледи из произведения "Три мушкетера". По его словам, когда Миледи отрубали голову, ей прочитали приговор, а в законе об иноагентах нет приговора.
"Когда вы сказали, что нет приговора - так его и нет, действительно. Вот с Миледи был приговор - ей башку отрубили. А здесь никто ничего не рубит: как работали раньше, так и работаете", - сказал он в ходе заседания клуба "Валдай".
"Когда вы сказали, что нет приговора - так его и нет, действительно. Вот с Миледи был приговор - ей башку отрубили. А здесь никто ничего не рубит: как работали раньше, так и работаете", - сказал он в ходе заседания клуба "Валдай".