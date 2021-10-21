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Путин призвал совершенствовать закон об иноагентах

Путин призвал совершенствовать закон об иноагентах - РИА Новости, 21.10.2021

Путин призвал совершенствовать закон об иноагентах

Президент России Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах нужно совершенствовать, и это будет сделано. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:20

2021-10-21T19:20

2021-10-21T22:37

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах нужно совершенствовать, и это будет сделано."Мои знакомые говорили мне: вот мы занимаются благотворительной деятельностью, нас подводят к тому, что мы иноагенты. Я знаю, и на Совете по правам человека тоже об этом коллеги говорят. Я постоянно даю такие поручения в администрацию президента, депутатам в Госдуму, чтобы возвращали, совершенствовали этот инструмент, и ни в коем случае не злоупотребляли им". - отметил президент, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Так что за то, что вы еще раз на это обратили внимание, вам большое спасибо. Мы этим займемся". - сказал Путин, обращаясь к главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову, который поднял эту тему в рамках дискуссии.Ранее нобелевский лауреат, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, выступая на Валдайском форуме, сравнил статус иноагента с Миледи из произведения "Три мушкетера". По его словам, когда Миледи отрубали голову, ей прочитали приговор, а в законе об иноагентах нет приговора."Когда вы сказали, что нет приговора - так его и нет, действительно. Вот с Миледи был приговор - ей башку отрубили. А здесь никто ничего не рубит: как работали раньше, так и работаете", - сказал он в ходе заседания клуба "Валдай".

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"А здесь никто ничего не рубит. Как работали, дальше так и работайте" – Путин о законе об иноагентах "А здесь никто ничего не рубит. Как работали, дальше так и работайте" – Путин о законе об иноагентах 2021-10-21T19:20 true PT1M40S

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россия, общество, журналистика, владимир путин, госдума рф, иноагенты