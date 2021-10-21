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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/indiya-1755512553.html
В Индии вакцинировали от коронавируса более миллиарда человек
В Индии вакцинировали от коронавируса более миллиарда человек - РИА Новости, 21.10.2021
В Индии вакцинировали от коронавируса более миллиарда человек
Более 1 миллиарда жителей Индии привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:42
2021-10-21T07:46
распространение коронавируса
в мире
индия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт – РИА Новости. Более 1 миллиарда жителей Индии привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия."Поздравляем Индию!" - написал Мандавия в Twitter под картинкой с данными о том, что в Индии от коронавируса привиты 1 000 000 153 человека.Тем самым, Индия стала второй страной, привившей более 1 миллиарда человек от COVID. В начале сентября о достижении этой отметки сообщили власти Китая.Минздрав еще не привел свежую статистику по вакцинации в Индии. По данным минздрава на утро среды, вакцину от COVID-19 в Индии получили более 991 миллиона человек, при этом 701 миллион человек получили одну дозу вакцины, а более 290 миллионов – обе дозы.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,1 миллиона, выздоровели более 33,4 миллиона, умерли более 452 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 178 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210827/vaktsina-1747507538.html
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в мире, индия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
07:42 21.10.2021 (обновлено: 07:46 21.10.2021)
 
В Индии вакцинировали от коронавируса более миллиарда человек

В Индии вакцинировали от Covid-19 более миллиарда человек

© РИА НовостиВакцинация от коронавируса в Индии
Вакцинация от коронавируса в Индии - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт – РИА Новости. Более 1 миллиарда жителей Индии привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.
"Поздравляем Индию!" - написал Мандавия в Twitter под картинкой с данными о том, что в Индии от коронавируса привиты 1 000 000 153 человека.
Тем самым, Индия стала второй страной, привившей более 1 миллиарда человек от COVID. В начале сентября о достижении этой отметки сообщили власти Китая.
Минздрав еще не привел свежую статистику по вакцинации в Индии. По данным минздрава на утро среды, вакцину от COVID-19 в Индии получили более 991 миллиона человек, при этом 701 миллион человек получили одну дозу вакцины, а более 290 миллионов – обе дозы.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,1 миллиона, выздоровели более 33,4 миллиона, умерли более 452 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 178 тысяч человек.
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