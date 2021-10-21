https://ria.ru/20211021/ik-1755503638.html

Во ФСИН прокомментировали инцидент с отрубленной головой в пермской колонии

Во ФСИН прокомментировали инцидент с отрубленной головой в пермской колонии - РИА Новости, 21.10.2021

Во ФСИН прокомментировали инцидент с отрубленной головой в пермской колонии

Несколько проверок проводятся по инциденту с заключенным в пермской колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T01:06

2021-10-21T01:06

2021-10-21T02:38

происшествия

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Несколько проверок проводятся по инциденту с заключенным в пермской колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.Ранее в соцсетях появилась информация, что в ИК-10 в Пермском крае отрубило голову на производстве.В региональном главке СК агентству подтвердили проведение доследственной проверки, уточнять подробности не стали.ИК-10 - одно из крупнейших учреждений не только в ГУФСИН по Пермскому краю, но и во всей уголовно-исполнительной системе России. Колония расположена в городе Чусовой.На сайте учреждения указано, что численность осужденных составляет более двух тысяч. Там выпускают более 80 наименований продукции, имеется собственный участок в лесу, где на лесоповале работают две бригады. Заготовленный лес не продается, а подвергается глубокой переработке: изготавливается мебель, различная тара, сувениры, другие товары народного потребления.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/fsin-1755086047.html

пермский край

россия

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2021

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происшествия, пермский край, россия