https://ria.ru/20211021/ik-1755503638.html
Во ФСИН прокомментировали инцидент с отрубленной головой в пермской колонии
Во ФСИН прокомментировали инцидент с отрубленной головой в пермской колонии - РИА Новости, 21.10.2021
Во ФСИН прокомментировали инцидент с отрубленной головой в пермской колонии
Несколько проверок проводятся по инциденту с заключенным в пермской колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T01:06
2021-10-21T01:06
2021-10-21T02:38
происшествия
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Несколько проверок проводятся по инциденту с заключенным в пермской колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.Ранее в соцсетях появилась информация, что в ИК-10 в Пермском крае отрубило голову на производстве.В региональном главке СК агентству подтвердили проведение доследственной проверки, уточнять подробности не стали.ИК-10 - одно из крупнейших учреждений не только в ГУФСИН по Пермскому краю, но и во всей уголовно-исполнительной системе России. Колония расположена в городе Чусовой.На сайте учреждения указано, что численность осужденных составляет более двух тысяч. Там выпускают более 80 наименований продукции, имеется собственный участок в лесу, где на лесоповале работают две бригады. Заготовленный лес не продается, а подвергается глубокой переработке: изготавливается мебель, различная тара, сувениры, другие товары народного потребления.
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РИА Новости
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происшествия, пермский край, россия
01:06 21.10.2021 (обновлено: 02:38 21.10.2021)
Во ФСИН прокомментировали инцидент с отрубленной головой в пермской колонии
ГУФСИН по Пермскому краю сообщила, что проверяет инцидент с отрубленной головой в ИК-10
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости.
Несколько проверок проводятся по инциденту с заключенным в пермской колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю
.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в ИК-10 в Пермском крае отрубило голову на производстве.
"По данному факту проводятся проверки - внутренняя проверка начата в ИК, также проверку проводит Следственный комитет, инцидент не комментируем", — рассказали в пресс-службе, добавив, что происшествие имело место 18 октября.
В региональном главке СК агентству подтвердили проведение доследственной проверки, уточнять подробности не стали.
ИК-10 - одно из крупнейших учреждений не только в ГУФСИН по Пермскому краю, но и во всей уголовно-исполнительной системе России
. Колония расположена в городе Чусовой
.
На сайте учреждения указано, что численность осужденных составляет более двух тысяч. Там выпускают более 80 наименований продукции, имеется собственный участок в лесу, где на лесоповале работают две бригады. Заготовленный лес не продается, а подвергается глубокой переработке: изготавливается мебель, различная тара, сувениры, другие товары народного потребления.