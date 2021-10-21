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В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера

В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера - РИА Новости, 21.10.2021

В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера

Археологи обнаружили недалеко от города Нёрдлинген (Германия) останки богатого воина, который был похоронен в этих землях полторы тысячи лет назад с лошадью,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T04:22

2021-10-21T04:22

2021-10-21T04:31

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Археологи обнаружили недалеко от города Нёрдлинген (Германия) останки богатого воина, который был похоронен в этих землях полторы тысячи лет назад с лошадью, оружием, ножницами и гребнем из слоновой кости, сообщает Daily Mail. Эксперты установили, что мужчине было от 40 до 50 лет. Он умер в VI веке нашей эры на территории современной Баварии. Они сразу обратили внимание на необычную расческу с мелкими зубьями и вырезанными изображениями животных, похожими на убегающих от хищников газелей. И хотя гребни часто обнаруживают в средневековых могилах, такие роскошные предметы — редкость для того времени. Подобных примеров очень мало. Раскопки проводили ученые из Баварского государственного управления по охране памятников (BLfD). По их мнению, воин использовал гребень для укладки волос и бороды. Полторы тысячи лет назад он вполне мог сойти за хипстера. Изучив предметы, немецкие археологи сделали вывод, что этот человек, вероятно, был богатым и важным.Помимо воина, в этом же районе, ученые нашли останки женщины, которой на момент смерти было от 30 до 40 лет. В ее могиле находились не менее ценные предметы, в том числе украшения, ткацкий меч и консервированные яйца.Но самым интересным артефактом, обнаруженном в ходе этих археологических работ, оказалась красная керамическая чаша в средиземноморском стиле. По словам экспертов, она сохранилась в отличном состоянии. Скорее всего, ее изготовили в Северной Африке, на территории современного Туниса. На основании чаши изображен крест, а по краям вырезаны символы. Эксперты полагают, что эти знаки могут указывать на имя владельца. Но им еще предстоит провести ряд исследований, чтобы точно определить, что значит эта надпись.

https://ria.ru/20211007/arkheologiya-1753320015.html

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тунис (страна)

северная африка

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археология, новости культуры, бавария, германия, тунис (страна), северная африка