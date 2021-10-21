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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211021/hipster-1755070202.html
В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера - РИА Новости, 21.10.2021
В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
Археологи обнаружили недалеко от города Нёрдлинген (Германия) останки богатого воина, который был похоронен в этих землях полторы тысячи лет назад с лошадью,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T04:22
2021-10-21T04:31
культура
археология
новости культуры
бавария
германия
тунис (страна)
северная африка
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Археологи обнаружили недалеко от города Нёрдлинген (Германия) останки богатого воина, который был похоронен в этих землях полторы тысячи лет назад с лошадью, оружием, ножницами и гребнем из слоновой кости, сообщает Daily Mail. Эксперты установили, что мужчине было от 40 до 50 лет. Он умер в VI веке нашей эры на территории современной Баварии. Они сразу обратили внимание на необычную расческу с мелкими зубьями и вырезанными изображениями животных, похожими на убегающих от хищников газелей. И хотя гребни часто обнаруживают в средневековых могилах, такие роскошные предметы — редкость для того времени. Подобных примеров очень мало. Раскопки проводили ученые из Баварского государственного управления по охране памятников (BLfD). По их мнению, воин использовал гребень для укладки волос и бороды. Полторы тысячи лет назад он вполне мог сойти за хипстера. Изучив предметы, немецкие археологи сделали вывод, что этот человек, вероятно, был богатым и важным.Помимо воина, в этом же районе, ученые нашли останки женщины, которой на момент смерти было от 30 до 40 лет. В ее могиле находились не менее ценные предметы, в том числе украшения, ткацкий меч и консервированные яйца.Но самым интересным артефактом, обнаруженном в ходе этих археологических работ, оказалась красная керамическая чаша в средиземноморском стиле. По словам экспертов, она сохранилась в отличном состоянии. Скорее всего, ее изготовили в Северной Африке, на территории современного Туниса. На основании чаши изображен крест, а по краям вырезаны символы. Эксперты полагают, что эти знаки могут указывать на имя владельца. Но им еще предстоит провести ряд исследований, чтобы точно определить, что значит эта надпись.
https://ria.ru/20211007/arkheologiya-1753320015.html
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германия
тунис (страна)
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археология, новости культуры, бавария, германия, тунис (страна), северная африка
04:22 21.10.2021 (обновлено: 04:31 21.10.2021)
 
В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера

В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера, которым 1500 лет

© Фото : Bayerisches Landesamt für DenkmalpflegeГребень, найденный во время археологических раскопок в Баварии
Гребень, найденный во время археологических раскопок в Баварии - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Археологи обнаружили недалеко от города Нёрдлинген (Германия) останки богатого воина, который был похоронен в этих землях полторы тысячи лет назад с лошадью, оружием, ножницами и гребнем из слоновой кости, сообщает Daily Mail.
Эксперты установили, что мужчине было от 40 до 50 лет. Он умер в VI веке нашей эры на территории современной Баварии. Они сразу обратили внимание на необычную расческу с мелкими зубьями и вырезанными изображениями животных, похожими на убегающих от хищников газелей.
И хотя гребни часто обнаруживают в средневековых могилах, такие роскошные предметы — редкость для того времени. Подобных примеров очень мало.
Раскопки проводили ученые из Баварского государственного управления по охране памятников (BLfD). По их мнению, воин использовал гребень для укладки волос и бороды. Полторы тысячи лет назад он вполне мог сойти за хипстера.
Изучив предметы, немецкие археологи сделали вывод, что этот человек, вероятно, был богатым и важным.
Помимо воина, в этом же районе, ученые нашли останки женщины, которой на момент смерти было от 30 до 40 лет. В ее могиле находились не менее ценные предметы, в том числе украшения, ткацкий меч и консервированные яйца.
Но самым интересным артефактом, обнаруженном в ходе этих археологических работ, оказалась красная керамическая чаша в средиземноморском стиле. По словам экспертов, она сохранилась в отличном состоянии. Скорее всего, ее изготовили в Северной Африке, на территории современного Туниса.
На основании чаши изображен крест, а по краям вырезаны символы. Эксперты полагают, что эти знаки могут указывать на имя владельца. Но им еще предстоит провести ряд исследований, чтобы точно определить, что значит эта надпись.
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