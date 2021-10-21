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В Минздраве Грузии заявили, что Саакашвили не нужна госпитализация
В Минздраве Грузии заявили, что Саакашвили не нужна госпитализация - РИА Новости, 21.10.2021
В Минздраве Грузии заявили, что Саакашвили не нужна госпитализация
Глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что состояние экс-президента Михаила Саакашвили, устроившего себе голодовку в тюрьме три недели назад,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:16
2021-10-21T15:16
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что состояние экс-президента Михаила Саакашвили, устроившего себе голодовку в тюрьме три недели назад, удовлетворительное, ему не требуется госпитализация."Состояние пациента стабильное, достаточно удовлетворительное. Сейчас нет необходимости в госпитализации, медперсонал пенитенциарной службы предоставил все необходимые инструментальные исследования и медицинскую помощь, которая необходима пациенту на этом этапе", - сказала Тикарадзе журналистам.Вопрос о возможной госпитализации президента встал после того, как его состояние ухудшилось из-за длительной голодовки. Саакашвили голодает в знак протеста уже 21 дней. По словам его личного врача Николоза Кипшидзе, политику трудно передвигаться и разговаривать, при этом прекращать голодовку он не собирается. Ранее Саакашвили отказывался получать медицинскую помощь в случае ухудшения здоровья, однако позже он согласился.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755571040.html
https://ria.ru/20211020/gospitalizatsiya-1755494430.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
15:16 21.10.2021
 
В Минздраве Грузии заявили, что Саакашвили не нужна госпитализация

В Минздраве Грузии заявили, что голодающему Саакашвили не нужна госпитализация

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что состояние экс-президента Михаила Саакашвили, устроившего себе голодовку в тюрьме три недели назад, удовлетворительное, ему не требуется госпитализация.
"Состояние пациента стабильное, достаточно удовлетворительное. Сейчас нет необходимости в госпитализации, медперсонал пенитенциарной службы предоставил все необходимые инструментальные исследования и медицинскую помощь, которая необходима пациенту на этом этапе", - сказала Тикарадзе журналистам.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
13:23
Саакашвили можно перевести только в тюремную больницу, заявил премьер
Вопрос о возможной госпитализации президента встал после того, как его состояние ухудшилось из-за длительной голодовки. Саакашвили голодает в знак протеста уже 21 дней. По словам его личного врача Николоза Кипшидзе, политику трудно передвигаться и разговаривать, при этом прекращать голодовку он не собирается. Ранее Саакашвили отказывался получать медицинскую помощь в случае ухудшения здоровья, однако позже он согласился.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 22:52
Саакашвили готов к госпитализации, заявил врач
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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