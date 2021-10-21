https://ria.ru/20211021/gruziya-1755597458.html

В Минздраве Грузии заявили, что Саакашвили не нужна госпитализация

В Минздраве Грузии заявили, что Саакашвили не нужна госпитализация - РИА Новости, 21.10.2021

В Минздраве Грузии заявили, что Саакашвили не нужна госпитализация

Глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что состояние экс-президента Михаила Саакашвили, устроившего себе голодовку в тюрьме три недели назад,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:16

2021-10-21T15:16

2021-10-21T15:16

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753039961_0:75:1184:741_1920x0_80_0_0_c42657a439eb93a43945b422579ed139.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что состояние экс-президента Михаила Саакашвили, устроившего себе голодовку в тюрьме три недели назад, удовлетворительное, ему не требуется госпитализация."Состояние пациента стабильное, достаточно удовлетворительное. Сейчас нет необходимости в госпитализации, медперсонал пенитенциарной службы предоставил все необходимые инструментальные исследования и медицинскую помощь, которая необходима пациенту на этом этапе", - сказала Тикарадзе журналистам.Вопрос о возможной госпитализации президента встал после того, как его состояние ухудшилось из-за длительной голодовки. Саакашвили голодает в знак протеста уже 21 дней. По словам его личного врача Николоза Кипшидзе, политику трудно передвигаться и разговаривать, при этом прекращать голодовку он не собирается. Ранее Саакашвили отказывался получать медицинскую помощь в случае ухудшения здоровья, однако позже он согласился.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755571040.html

https://ria.ru/20211020/gospitalizatsiya-1755494430.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии